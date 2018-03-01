Cinsel fonksiyon bozukluklarında hipnoz tedavisi

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HİPNOZ NEDİR?
Hipnoz; kişinin çevresel uyaranlarla ve düşünceleriyle ilişkisini keserek, tüm dikkatini kendi içine, duygularına yöneltmesidir. Diğer bir deyişle kişinin bilinç dışına indiği bir yoldur. Hipnoz altında yapılan tedavilere de ‘hipnoterapi’ adını vermekteyiz. Yaygın olan kanaatin aksine, hipnoz bir uyku hali değildir; hipnoz altındaki kişinin bilinci açıktır. Zaten yöntemin amacı da kişinin ‘bilinçli farkındalığı’ nın artmasını sağlamaktır. Kişinin kendi içinde ya da dışında yaşanan bir olaya dikkatini odaklaması, konsantrasyonunun artması, sonra da bu olaya karşı düşüncesinin değiştirilmesi hedeflenir.
HİPNOZUN BİR ZARARI VAR MI?
Hayır. Doğru teknikle ve uygun hasta grubuna uygulandığı zaman hipnozun ve hipnoterapinin hiçbir zararı, yan etkisi bulunmamaktadır. Hipnoz bir uyku hali olmadığı gibi hipnozdan uyanamama gibi bir durum da asla mümkün değildir. Ancak tedavinin en iyi şekilde sonuç vermesi için konunun uzmanı bir hekim tarafından yapılmasını önermekteyiz.
Diğer taraftan hipnoz hiçbir zaman tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Hastalığa ve hastaya göre uygulanan diğer tedavi yöntemlerine yardımcı – destekleyici olarak uygulanır. Hipnoz sayesinde hastanın cinsel sorunlarının, geçmişte yaşadığı - hatta bazen kendisinin bile farkında olmadığı-olayların kaynağı anlaşılabilir.
CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARINDA HİPNOZ
Cinsel fonksiyon bozuklukları, çok çeşitli türleri olan, yaygın bir grup sağlık sorunudur. Çoğu zaman birden fazla bozukluk bir aradadır. En sık rastlanan cinsel fonksiyon bozuklukları erkeklerde ereksiyon problemleri, erken boşalma, kadınlarda ise vajinismus, cinsel isteksizlik ve orgazm problemleridir. Cinsel sorunların çoğunun sebebi psikolojik, bazen de organik (fiziksel) kaynaklıdır.
Hipnoz pek çok başka sağlık sorununda olduğu gibi cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde de oldukça başarılı sonuçlar veren, etkin bir tedavi yöntemidir. Doğru teknikler ile uygulandığında yan etkisi yok denecek kadar azdır.
Cinsel fonksiyon bozuklukları söz konusu olduğunda, tedavinin başarı şansı çiftlerin tedaviye birlikte katılmaları halinde daha yüksektir. Oysa hipnoz seanslarına eşler tek başlarına da katılabilirler.
Hipnoz diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanarak cinsel terapilerin hızını artırır. Zararsız ve oldukça başarılı sonuçlar veren bir terapi yöntemidir.
YANITLAR FARKLIDIR
Her insan hipnoza aynı yanıtı vermez. Biyolojik olarak bazılarının hipnoz edilebilirlikleri (hipnotizabiliteleri) yüksek, bazılarının düşüktür. Fakat hipnoz olabilmek kişinin isteğine bağlıdır. Yani aslında kişi gerçekten isterse rahat bir şekilde hipnoza girebilir.
VAJİNİSMUS TEDAVİSİ İÇİN HİPNOZ
Cinselliğin tabu kabul edildiği kapalı toplumlarda vajinismus sorununun daha yaygın olduğu bilinmektedir. Vajinismus hastalarının pek çoğu cinsel ilişkiden çok, çocuk sahibi olmak amacıyla bir sağlık kuruluşuna başvurmaktadırlar. Oysa vajinismus sorunu günümüzde sistematik duyarsızlaştırma tekniği, bilişsel-davranışsal tedavi yöntemleri ve hipnoterapi desteği ile kısa zamanda ve kolayca aşılabilmektedir.
Hipnoz; vajinismus tedavisi gören hastalarda gevşeme, konsantrasyon ve öz güveni arttırmakta, cinsellik ile ilgili yanlış düşünce ve davranış şekillerinin değiştirilmesinde farkındalığı sağlamaktadır. Böylelikle, vajinismus tedavisinde hipnoterapi desteği ile cinsel terapiler oldukça kolaylaşmakta ve hızlanmaktadır.
Günümüzde uygulanan modern cinsel terapi yöntemleri sayesinde, vajinismus başta olmak üzere kadın ve erkeklerde görülen pek çok cinsel sorun kalıcı şekilde aşılabilmektedir.
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