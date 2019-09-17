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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
17.09.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Chia tohumu nedir, faydaları neler?

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Chia tohumu nedir, faydaları neler?

Manganez, fosfor ve kalsiyum bakımdan zengin ve lifli bir bitki olan chia tohumu, son yılların en çok tüketilen besinlerinden biri oldu. Zayıflamak isteyenlerin yeni gözdesi chia tohumu, özellikle koşu ve dayanıklılık sporları yapanlar için bulunmaz bir nimet olarak nitelendiriliyor. Peki, chia tohumu nedir, faydaları neler?

Latin Amerika olan chia tohumu, bugünlerde zayıflamak isteyenlerin listesinden eksik olmayan bir diyet dostu olarak karşımıza çıkıyor. Arjantin, Meksika ve Bolivya’da yetiştirilen bu tohum maya dilinde “enerji” anlamına geliyor.

Chia tohumu, öncelikle enerji deposu olma özelliği ile karşımıza çıkıyor. Gün içinde yorgunluktan şikayetçi olanların çaresi olabilecek bir besin diyebiliriz. Omega 3 bakımından zengin oluşu beynin ve algılamanın olabildiğince desteklendiği anlamını taşımakta.

Bununla birlikte chia tohumu doğal bir ağrı kesici. Öyle ki kas ve eklem ağrıları başta olmak üzere vücuttaki birçok ağrıyı dindirme özelliği taşıyor. Bununla birlikte tok tutma özelliğinden dolayı gereken dışındaki yeme içmeleri kesme özelliğine sahiptir. Bunca şifaya ek olarak hücre yenileyen chia tohumu iç organlarımızdan cildimize kadar birçok bölgemizde onarıcı etkiye sahiptir. Protein ve kalsiyum zengini chia tohumu başta dişler olmak üzere bütün kemikleri güçlü kılıcı bir yapıya sahiptir.

CHİA TOHUMU FAYDALARI

Bu tohumun içeriğinde omega-3 yağı ve lifler bulunuyor. 28 gram Chia tohumunda 11 gram lif bulunuyor. Bu tohumun bulundurduğu lifler kolesterol seviyesini düşürme, tokluk kan glukoz ve insülini azaltma gibi faydaları da içinde barındırır. Triptofan adlı aminoasit ki, genelde hindilerde bulunuyor, bu aminoasit Chia tohumunda da var.

Triptofan adlı aminoasit doygunluk hissi verir ve rahat bir uyku uyumamızı sağlar. Dayanıklılık hissini artırır. Performansı artırır. Özellikle koşu ve dayanıklılık sporları yapacaklar için bu tohum bulunmaz bir nimettir.

Bu tohum günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 18’ini karşılar. Bu da diş ve kemik sağlığı için önemlidir.

Chia tohumları, vücudun protein işlemesine ve hücre tamirine yardımcı olur. Vücudun manganez, fosfor ve kalsiyum ihtiyacını karşılar. Gluten içermez

 

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