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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
21.04.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Chai tohumunun faydaları neler? Chai tohumu nasıl tüketilir?

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Chai tohumunun faydaları neler? Chai tohumu nasıl tüketilir?

Güney Amerika'da yetişen chia tohumu, son zamanlarda ülkemizde de en popüler yiyeceklerden biri haline geldi. Tam bir lif deposu olan chai tohumu, çeşitli sebze ve meyve desteklenerek hem lezzetli hem de çok doyurucu olabiliyor. Chai tohumunun faydaları neler? Chai tohumu nasıl tüketilir?

Chia tohumu besin bakımından yoğundur ve enerji arttırıcı bir güce sahiptir. Son araştırmalar chia tohumlarının yararlarının çok fazla olduğunu kanıtladı. Chia tohumlarının faydaları arasında sağlıklı bir cildin teşvik edilmesi, yaşlanma belirtilerinin azaltılması, kalbin ve sindirim sisteminin desteklenmesi, daha güçlü kemikler ve kaslar ve daha fazlası bulunmaktadır.

Cilt ve Yaşlanma

Meksika'dan araştırmacılar, chia tohumlarının daha önce bildirilenlerden neredeyse iki kat daha yüksek bir toplam doğal fenolik (antioksidan) konsantrasyonuna sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Sindirim Sağlığı

Vücudunuzun insülin seviyelerini dengeleme yeteneği için lif gereklidir. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, keten ve chia gibi tohumlar, yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağları nedeniyle doğal bir kan şekeri dengeleyicisi olabilir.

Kalp Sağlığı

Kalp sağlığı, kolesterolü ayarlama ve kan basıncını düşürme yeteneği ile kalp sağlığına büyük bir katkı sağlar. A, D, E vitamini içerisinde barındıran chia tohumlarını yiyerek, omega-3'ler sayesinde kalbinizi güçlendirebilir ve koruyabilirsiniz.

Diyabet Tedavisinde Yardım

Diyabet Tedavisinde Yardım Chia tohumlarının alfa-linolenik asit ve lif açısından zengin olması nedeniyle, Arjantin'deki Litoral Üniversitesi'nden araştırmacılar, chia tohumlarının dislipidemi (kandaki aşırı yağ) ve insülin direnci gibi metabolik bozuklukları önlemeye yardımcıdır.

Güçlü Kemikler

Chia ayrıca kemik sağlığı için başka bir önemli besin olan bor içerir. Kalsiyum kemik sağlığında temeldir ve kemik gücünü ve kütlesini korumaya yardımcı olur. Bor, kemiklerin ve kasların sağlıklı gelişimi için kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosforun metabolize edilmesine yardımcı olur.

Kilo Vermeye Yardımcı

Chia tohumları ayrıca en yüksek bitki bazlı protein kaynakları arasında yer alır. Bu süper tohumun, yağsız kasları yakmaya, yağ yakmaya ve kan şekeri düzeylerini dengelemeye çalışanlar için tüketilmesinin başka bir nedenidir

CHAİ TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Chia tohumu genellikle çiğ olarak tüketilir. Salataya, yoğurda, çorbalara ve smoothie’lere baharat ekler gibi ekleyip doğrudan tüketebilirsiniz. Chia tohumunun en önemli özelliği, sıvı bir gıdanın içine koyulduğunda ve bekletildiğinde, içeceğin jölemsi bir kıvam almasını sağlamasıdır. Bu yöntemle zevkinize göre chia pudingi de hazırlayabilirsiniz.

 

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