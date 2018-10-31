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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
31.10.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Cam kemik hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

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Cam kemik hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

Cam kemik hastalığı nedir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan hastalıklar arasında yer alıyor. Cam kemik hastalığının birçok farklı tipi vardır. Kimisi daha anne karnında bebeğin ölümü ile sonuçlanırken, kimisi hayat boyu çocuğa ve aileye çok büyük zorluklar yaşatan tekrar eden birçok kırık ile kendini göstermektedir. İşte detaylar.

Cam kemik hastalığının tıbbi karşılığı “osteogenezis imperfekta” denilen hastalıktır. Bu genetik hastalık, ailedeki bireyler arasında tipine göre farklı kalıtım şekilleri göstererek ortaya çıkmaktadır.

Genetik bozukluk temel olarak bağ dokuların temel yapı taşı olan bir protein olan kollajenin hatalı veya az üretilmesine yol açmakta ve sonuç olarak organ-dokuların güçsüzlüğü ile sonuçlanmaktadır.

Cam kemik hastalığının birçok farklı tipi vardır. Kimisi daha anne karnında bebeğin ölümü ile sonuçlanırken, kimisi hayat boyu çocuğa ve aileye çok büyük zorluklar yaşatan tekrar eden birçok kırık ile kendini göstermektedir. Bazı hastalarda ise kırıklar daha seyrek görülmekte ve koruyucu yaklaşımlar ile hasta yetişkin hayata ulaştırılabilmektedir.

Cam kemik hastalığında klasik ortopedik problemler tekrar eden uzun kemik kırıkları ve bunlara bağlı kemik şekil bozuklukları, bağlarda yaygın gevşeklik, kısa boy, skolyoz, omurgalarda küçük çökme kırıkları, dirsekte karakteristik çekme kırıkları ve sinir sisteminde problemlere yol açabilecek kafatası ile boyun omurları arasındaki pozisyon kaybı olarak listelenebilir.

BELİRTİLERİ

Ortopedik belirti ve bulguların dışında ise bu hastalarda göz kürelerinde beyaz kısmın mavileşmesi, işitme kaybı, ciltte sık tekrar eden morarmalar, dişlerde sık çürükler ve dişlerde dökülme, kalp kapakçık bozuklukları ile karşılaşılabilmektedir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Cam kemik hastalığında çocuk ortopedisi tarafından yapılan değerlendirme ve çekilen röntgenler ile çocuklar doğum anından itibaren oluşan kırıklar için tedavi edilebilmekte ve yeni kırıkların oluşmasının önüne geçilebilmektedir. Ayrıca bebeklikten itibaren verilebilen ilaç tedavileri ile de kemik yoğunluğu artırabilmekte ve kırık sıklığı azaltılabilmektedir. Tüm bilimsel çalışmalara rağmen henüz hastalığın kesin bir tedavisi bulunamamıştır. Kemik iliği nakilleri, kök hücre tedavileri, hormon uygulamaları halen denenmektedir.

Bir kırık oluştuğunda bebeklerde alçı ve atelleme ile tedaviler yapılırken, çocukluk çağından itibaren hem o kırığın düzgün iyileşmesi hem de ileride aynı kemikte yeni kırıkların oluşmaması için cerrahi tedavilere başvurulmaktadır. Skolyozu olan çocuklarda ise çocuk ortopedisi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında eğriliğin açısal derecesine göre ve hastalığın ciddiyetine göre tedavi amacıyla basit takip-cerrahi düzeltme seçenekleri söz konusudur. Bu hastalarda korse ile skolyoz tedavisi önerilmemektedir.

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