Çam fıstığının faydaları neler?
Özellikle aşure ve iç pilav tariflerinde sıklıkla karşımıza çıkan çam fıstığı, dolmalık fıstık ismiyle de biliniyor. Türk mutfağında pilav, dolma ve helvanın bir malzemesi olarak kullanılan çam fıstığının faydaları ise kendisi kadar bilinmiyor. Peki, çam fıstığının faydaları neler?
Çam fıstığı (Güner içi), fıstık çamının kozalaklarından çıkarılan sert kabukların kırılması sonucu elde edilen ve besin değeri oldukça yüksek bir besin maddesidir. Yenilebilir ve yüksek ticari değeri olan bir tohumdur. Türkiye'de Aydın, Muğla ile İzmir ili Bergama ilçesine bağlı Kozak yöresinde üretimi yapılmaktadır.
ÇAM FISTIĞI FAYDALARI
Bol miktarda protein ve mineral içeren çam fıstığı, yüksek yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırarak kilo vermeye yardımcı olur.
C, B ve B2 vitamini oranıyla akciğer hastalıklarına, verem, grip, soğuk algınlığı, nefes darlığı, bronşit, astım, öksürük, göğsü yumuşatma, balgam sökme sorunları üzerinden yapıcı etki sağlar.
Nitrik oksit üretiminin artmasını sağlayarak kalp ritmini dengeler. Bu sayede kalp krizi ve inme riski en aza indirgenmiş olur.
Tüberküloz ve aneminin gelişmesini önleyici etkiye sahiptir.
Siroz, onikiparmak bağırsağı, mide, damar tıkanıklığı gibi sorunlarda yararlıdır.
Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir.
Özellikle gebeler için önemli bir besindir. Bebeğin gelişimini destekler.
Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cinsel isteksizliği giderir, sperm sayısının artışında önemli bir rol oynar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle