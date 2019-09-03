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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
03.09.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Çam fıstığının faydaları neler?

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Çam fıstığının faydaları neler?

Özellikle aşure ve iç pilav tariflerinde sıklıkla karşımıza çıkan çam fıstığı, dolmalık fıstık ismiyle de biliniyor. Türk mutfağında pilav, dolma ve helvanın bir malzemesi olarak kullanılan çam fıstığının faydaları ise kendisi kadar bilinmiyor. Peki, çam fıstığının faydaları neler?

Çam fıstığı (Güner içi), fıstık çamının kozalaklarından çıkarılan sert kabukların kırılması sonucu elde edilen ve besin değeri oldukça yüksek bir besin maddesidir. Yenilebilir ve yüksek ticari değeri olan bir tohumdur. Türkiye'de Aydın, Muğla ile İzmir ili Bergama ilçesine bağlı Kozak yöresinde üretimi yapılmaktadır.

ÇAM FISTIĞI FAYDALARI

Bol miktarda protein ve mineral içeren çam fıstığı, yüksek yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırarak kilo vermeye yardımcı olur.

C, B ve B2 vitamini oranıyla akciğer hastalıklarına, verem, grip, soğuk algınlığı, nefes darlığı, bronşit, astım, öksürük, göğsü yumuşatma, balgam sökme sorunları üzerinden yapıcı etki sağlar.

Nitrik oksit üretiminin artmasını sağlayarak kalp ritmini dengeler. Bu sayede kalp krizi ve inme riski en aza indirgenmiş olur.

Tüberküloz ve aneminin gelişmesini önleyici etkiye sahiptir.

Siroz, onikiparmak bağırsağı, mide, damar tıkanıklığı gibi sorunlarda yararlıdır.

Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir.

Özellikle gebeler için önemli bir besindir. Bebeğin gelişimini destekler.

Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cinsel isteksizliği giderir, sperm sayısının artışında önemli bir rol oynar.

 

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