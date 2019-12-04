Burun Akıntısı Nasıl Geçer? Burun Akıntısı Durdurma Mümkün Müdür

Öksürük ve baş ağrısı ile başlayan kış hastalıklarının tamamında burun tıkanıklığı ve akıntısı baş gösterir. Üst solunum yolları enfeksiyonunda tıkanma ve akıntı peş peşe gelir. Bazı hastalarda burun akıntısı sürekli hale gelip günlük ve sosyal yaşamı olumsuz etkiler. Çeşitli yöntemlerle burun akıntısını durdurmak, en azından kesintiye uğratmak mümkündür. Belli başlı önlemler alınarak burun akıntısına yol açan hastalıkları önlenebilir.



Burun Akıntısı Neden Olur?



1- Grip ve nezle: Grip ve nezle hastalıklarının çoğunda burun akıntısı görülmektedir. Bazı hastalarda ise üst solunum yolu tamamen tıkandığı için akıntı yerine burun tıkanıklığı ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyon ne kadar fazla ise burun akıntısı da o kadar çok olur. Sinüzitte ise durum tam tersidir. Sinüsler dolduğu için akıntı çok az olur.



2- Tahriş edici maddeler: Bazı burun spreylerinin aşırı kullanımı burun akıntısına neden olabilir. Özellikle ucuz ve kalitesiz parfümleri fazla sıkmak da burnu tahriş eder ve herhangi bir hastalık söz konusu olmamasına rağmen burun akıntısına sebebiyet verir.



3- Kuru hava: Kapalı ortamlardaki kuru hava, kişilerin nefes alış verişlerini olumsuz etkiler. Bu nedenle ender de olsa burun akıntısı ortaya çıkabilir.



4- Alerji: Belli başlı gıdalara ve kozmetik ürünlerine karşı alerjik reaksiyonlar baş gösterebilir. Baş ağrısı ve ciltte kızarıklık dışında en sık rastlanan etkilerin başında burun akıntısı geliyor.



Polenlerin ve yabancı maddelerin burun deliklerinden içeri kaçması da tetikleyici faktörler arasında gösterilebilir.



Burun Akıntısı Belirtileri



1- Burunda kızarıklık: Çoğunlukla akıntı başlamadan önce burun bölgesinde kızarıklık meydana gelir. Kuru öksürük ve hapşırık gibi hastalık belirtilerinden sonra burun akıntısı hızla artar.



2- Halsizlik: Burun akıntısı, bağışıklık sisteminin zayıfladığının ve vücudun eski fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremediğinin kanıtıdır. Buna istinaden aniden çöken yorgunluk ve halsizlik gibi durumlar bu rahatsızlığın ön habercisi olarak kabul edilebilir.



Burun Akıntısı Durdurmak Mümkün müdür?



Eğer hastalığın ilk evreleriyse burun akıntısını durdurmak mümkün olmasa da azaltmak mümkündür. Bunun için belli başlı önlemler alınmalıdır. Aynı zamanda kaçınılması gereken alışkanlıklar da söz konusudur.



Burun Akıntısı Nasıl Geçer?



1- Sprey ya da damla kullanmak: Burun spreyleri ve damlaları sadece burun tıkanıklığını açmak için değil aynı zamanda akıntıyı durdurmak için de kullanılabilir. Özellikle bunun için üretilmiş sprey ve damlalar eczanelerden temin edilebilir.



2- Buhar banyosu: Buhar banyosu yapmak, birçok derde deva olduğu gibi burun akıntısının daha fazla ilerlemesine de engel olur. Buharlı suyun içerisine karbonat ya da ada çayı da ilave edilebilir. Sürekli burnu akan kişiler bunu günde iki kere yapabilir.



3- Sigara içilmemeli: Hastalık boyunca sigara içilmemelidir. Bu, halihazırda zayıf olan bağışıklık sisteminin iyice çökmesine ve burun akıntısının daha da hızlanmasına neden olur.



Burun Akıntısından Korunmak İçin;



1- Soğuk havaya karşı önlem almak: Burun akıntısı, genellikle üşütme sonucu oluşur. Vücudun bağışıklık sistemi sinyal verir ve metabolizma yavaşlar. Evde dahi çorap giyilmeli, yalın ayak yere basılmamalıdır. Dışarı çıkıldığı takdirde atkı ve bere gibi koruyucu aksesuarlar takmaya özen gösterilmelidir.



2- C vitamini: Portakal, greyfurt, mandalina gibi kış meyvelerinde bol miktarda bulunan C vitamini, bedenin çok daha kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşmasını sağlar. Beslenmeye özen göstermek ağrıları giderir ve burun akıntısını tamamen ortadan kaldırır.



3- Sıcak duş: Grip ve nezleyken sıcak duş almak, hastalık belirtilerinin çok daha az hissedilmesini sağlamaktadır. Sıcak bir havlu ya da bezi yüze tutmak ve birkaç dakika beklemek de faydalı olmaktadır.