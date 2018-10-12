Burun akıntısı nasıl geçer?
Burun akıntısı nasıl geçer sorusunun yanıtı soğuk havaların yavaş yavaş kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Nezle ve gribin işaretçisi olan burun akıntısına pek çok bitki iyi gelebiliyor. Peki, burun akıntısı nasıl geçer?
Burun akıntısı kış aylarına girdiğimiz şu günlerde en çok görülen rahatsızlıklardan birisi kuşkusuz burun akıntısıdır. Birçok insan burun akıntısını çok fazla önemsemese de aslında ilerleyen dönemlerde çok büyük hastalıklara yol açabilmektedir. Bu sebepten dolayı burun akıntısına baştan tedbir almak yapılacak en doğru davranış olacaktır.
Burun akıntısının pek çok farklı şekli ve türü vardır. Sıklıkla akan ve adeta bir musluktan akan suya benzeyen burun akıntısı nezleye işarettir. Su gibi renksiz bir şekilde akan burun akıntısı ise daha çok bir alerjiden kaynaklanmaktadır. Akıntının koyu olması ise basit virüslerden kaynaklı olarak görülebilmektedir.
Burun akıntısı nasıl geçer sorusuna bir çok insan burun akıntısını önlemek için çeşitli ilaçlar kullansa da genel olarak ilaç tedavileri tam sonuç vermemekle beraber hem de sağlığınıza zarar verebilmektedir. Bu yüzden burun akıntısını kesmek için bitkisel tedavi her zaman çok daha iyi sonuç verecektir.
Burun akıntısına hangi bitkiler ne iyi gelir?
İlk olarak limon ve su kürü oldukça güzel gelecektir. Günde 3 kez alık bir su içerisine yaklaşık olarak 7-8 damla limon damlatın ve burnunuza çekin. Zamanla burun akıntınızı keser.
Zencefil kökü ya da yaprağını iyice çiğneyin. Çıkan suyu yutun ve vücudunuzdaki dolaşımı arttırın. Bu sayede burun akıntınız 3-4 gün içerisinde geçecektir.
Ilık bir su içerisine yeterince tuz koyun ve iyice karıştırın daha sonrasında varsa bir damlalığınız yoksa da çay kaşığı üzerinden bu karışımı burnunuza yavaşça çekiniz. 2-3 gün bunu uyguladığınızda muhtemelen burun akıntınız geçer.
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