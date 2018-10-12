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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
12.10.2018 - 18:44, Son Güncelleme:

Burun akıntısı nasıl geçer?

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Burun akıntısı nasıl geçer?

Burun akıntısı nasıl geçer sorusunun yanıtı soğuk havaların yavaş yavaş kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Nezle ve gribin işaretçisi olan burun akıntısına pek çok bitki iyi gelebiliyor. Peki, burun akıntısı nasıl geçer?

Burun akıntısı kış aylarına girdiğimiz şu günlerde en çok görülen rahatsızlıklardan birisi kuşkusuz burun akıntısıdır. Birçok insan burun akıntısını çok fazla önemsemese de aslında ilerleyen dönemlerde çok büyük hastalıklara yol açabilmektedir. Bu sebepten dolayı burun akıntısına baştan tedbir almak yapılacak en doğru davranış olacaktır.

Burun akıntısının pek çok farklı şekli ve türü vardır. Sıklıkla akan ve adeta bir musluktan akan suya benzeyen burun akıntısı nezleye işarettir. Su gibi renksiz bir şekilde akan burun akıntısı ise daha çok bir alerjiden kaynaklanmaktadır. Akıntının koyu olması ise basit virüslerden kaynaklı olarak görülebilmektedir.

Burun akıntısı nasıl geçer sorusuna bir çok insan burun akıntısını önlemek için çeşitli ilaçlar kullansa da genel olarak ilaç tedavileri tam sonuç vermemekle beraber hem de sağlığınıza zarar verebilmektedir. Bu yüzden burun akıntısını kesmek için bitkisel tedavi her zaman çok daha iyi sonuç verecektir.

Burun akıntısına hangi bitkiler ne iyi gelir?

İlk olarak limon ve su kürü oldukça güzel gelecektir. Günde 3 kez alık bir su içerisine yaklaşık olarak 7-8 damla limon damlatın ve burnunuza çekin. Zamanla burun akıntınızı keser.

Zencefil kökü ya da yaprağını iyice çiğneyin. Çıkan suyu yutun ve vücudunuzdaki dolaşımı arttırın. Bu sayede burun akıntınız 3-4 gün içerisinde geçecektir.

Ilık bir su içerisine yeterince tuz koyun ve iyice karıştırın daha sonrasında varsa bir damlalığınız yoksa da çay kaşığı üzerinden bu karışımı burnunuza yavaşça çekiniz. 2-3 gün bunu uyguladığınızda muhtemelen burun akıntınız geçer.

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