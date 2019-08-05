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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.08.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Bruselloz (peynir hastalığı) nedir?

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Bruselloz (peynir hastalığı) nedir?

Bruselloz, zoonotik hastalıklardan bir tanesidir. Peynir hastalığı olarak da bilinen bruselloz, insanlara esas olarak pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş etlerden bulaşır. Peki, bruselloz tam olarak nedir, bulaşıcı mı?

Bruselloz; sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden (süt, peynir vb.) insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı, peynir hastalığı gibi isimlerle de bilinmektedir. İnsan ve hayvanlarda (sığır, domuz, keçi, koyun, köpek) endemik olarak görülen bir hastalıktı ve bu hayvanlardan insanlara bulaşır. İnsanlarda en sık hastalık yapan Brucella türleri Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis'tir.

Bulaşma

İnsanlara esas olarak pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş etlerden bulaşır. Hasta hayvanlara direkt temasla ve solunum yoluyla da bulaşabilir. Kişiden kişiye geçiş nadirdir, hasta enneden emzirme yoluyla bebeğe geçiş bildirilmiştir.

Belirtiler

Kuluçka dönemi 2-4 hafta (5 günden 5 aya dek değişebilir) sürer. Spesifik olmayan belirti ve bulgularla başlar. Ateş, kas, eklem ve/veya sırt ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, terleme görülür. Kas iskelet sistemine ait iltihaplar (omurga, eklem…) en sık sistemik tutulumlardır. Bunun dışında mide-barsak sistemi, idrar yolları ve üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, kalp- damar sistemine ait tutulumlar da görülebilir. Bazı belirti ve bulgular uzun süre devam edebilir veya tekrarlayabilir.

Tanı ve Tedavi

En önemli tanı yöntemi kan kültürüdür ancak her zaman pozitif olmayabilir. Hastalığa özgü oluşmuş antikorların testlerle ortaya konması daha sık kullanılır. Tedavide antibiyotikler değişik kombinasyonlarda kullanılabilir. Tedavi süresi 6 haftadan az olmamalıdır.

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