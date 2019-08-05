Bruselloz (peynir hastalığı) nedir?
Bruselloz, zoonotik hastalıklardan bir tanesidir. Peynir hastalığı olarak da bilinen bruselloz, insanlara esas olarak pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş etlerden bulaşır. Peki, bruselloz tam olarak nedir, bulaşıcı mı?
Bruselloz; sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden (süt, peynir vb.) insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı, peynir hastalığı gibi isimlerle de bilinmektedir. İnsan ve hayvanlarda (sığır, domuz, keçi, koyun, köpek) endemik olarak görülen bir hastalıktı ve bu hayvanlardan insanlara bulaşır. İnsanlarda en sık hastalık yapan Brucella türleri Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis'tir.
Bulaşma
İnsanlara esas olarak pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş etlerden bulaşır. Hasta hayvanlara direkt temasla ve solunum yoluyla da bulaşabilir. Kişiden kişiye geçiş nadirdir, hasta enneden emzirme yoluyla bebeğe geçiş bildirilmiştir.
Belirtiler
Kuluçka dönemi 2-4 hafta (5 günden 5 aya dek değişebilir) sürer. Spesifik olmayan belirti ve bulgularla başlar. Ateş, kas, eklem ve/veya sırt ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, terleme görülür. Kas iskelet sistemine ait iltihaplar (omurga, eklem…) en sık sistemik tutulumlardır. Bunun dışında mide-barsak sistemi, idrar yolları ve üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, kalp- damar sistemine ait tutulumlar da görülebilir. Bazı belirti ve bulgular uzun süre devam edebilir veya tekrarlayabilir.
Tanı ve Tedavi
En önemli tanı yöntemi kan kültürüdür ancak her zaman pozitif olmayabilir. Hastalığa özgü oluşmuş antikorların testlerle ortaya konması daha sık kullanılır. Tedavide antibiyotikler değişik kombinasyonlarda kullanılabilir. Tedavi süresi 6 haftadan az olmamalıdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle