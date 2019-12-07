Bronşit belirtileri neler? Bronşit nasıl geçer ve ne iyi gelir?

Akciğerlere hava taşıyan bu bronş borularının iç yüzünün iltihaplanması bronşit olarak adlandırılıyor. Bu sorundan muzdarip kişiler de özellikle kış aylarında bronşitle nasıl mücadele edebileceklerini araştırıyor. İşte, bronşit hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

Bronşit Nasıl Oluşur?

Bronşit, akciğerlere hava taşıyan solunum borularının iç kısmında yer alan zarların iltihaplanması sonucu meydana gelebilmektedir. Zar iltihabı iki farklı şekilde ele alınır. İlki akut tip olan bronşit olmaktadır. Akut tipi bronşitte; grip, kızamık ve tifo gibi hastalıklar baş gösterir. Öte yandan iltihabı gösteren kronik bronşit bulunur. Kronik bronşit ise ciddi iltihaplanma demektir. Solunum yolu enfeksiyonlarını ciddi derecede tetikleyebilir.



Öte yandan solunum hastalıklarına da sebep olabilmektedir. Akut, kronik gözetmeksizin mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Gerek ilaç kullanarak gerekse de iltihabı önleyebilecek bitkisel kaynaklar kullanılarak müdahale edilebilir. Buna karar verilmeden önce hekime danışılmalıdır. Ancak en önemlisi ise mutlaka kronik bronşitte müdahale öncelikli konumdadır.



Bronşit Belirtileri Nelerdir?



Bronşit belirtileri akut tipi bronşitte üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu için; burun akıntısı, hapşırma, göz yaşarmasıdır. Bu belirtilerin yanı sıra;



• İştahsızlık: Yemeklere karşı iştahsız tavır sergileme durumu söz konusudur. Bronşit temel olarak solunum yolunda iltihap bulundurduğu için vücut öncelikli olarak akciğeri ve solunum yolunu savunmayı hedefler.



• Yüksek Ateş: Bronşitin yüksek ateşi hem akut hem de kronik tipte belirtisi ile göstermesi normaldir. Yüksek ateş görüldüğü anda erken müdahale gerekebilir. Bu sebepten evde uygulanacak yöntemler baz alınabilir. Ateşin derecesinin düşmesi ardından mutlaka hekime danışılmalı.



• Öksürük Krizi: Özellikle kronik tipi bronşitte rastlansa da akut tipi bronşitte de öksürük krizi bulunur. Sürekli devam eden ve çok rahatsız edici olan öksürük krizi, bronşitin beliritileri arasında yer alır.



• Solunum Sesler: Bunu duyabilmek pek de mümkün olmayabilir. Yada duyulması sonucunda anlam verilemeyebilir. Ancak klinik bulgusu olarak solunum sesleri, bronşit belirtisidir.



• Solunumun Tıkanması: Her solunum yolu rahatsızlığında mutlaka rastlanabilecek bir durumdur. solunum tıkanarak oksijen alışverişi zor hale gelir. Bronşitin belirtisi olarak solunum tıkanmaları yer alır.

Bronşit Nasıl Geçer? Bronşite Ne İyi Gelir?

Genel olarak grip virüslerinin neden olduğu bronşit hakkında önemli olan birçok detayın bilinmesi gerekir. Bilinenler neticesinde bronşiti geçirebilmek için doğru müdahale gerçekleştirebilirsiniz.



Bağışıklık sistemi zayıf ve sigara kullanan bireylerde sıklıkla görülen bronşitler nasıl geçer?

Bitkisel Yöntemle Bronşit Geçirme (Sığır Kuyruğu, Ginseng, Meyan Kökü, Okaliptüs Yağı, Nane, Sarımsak, Ekinezya, Zencefil, Ihlamur Çiçeği)

Bitkisel yöntemle bronşitler geçirilebilmektedir. Eskiden beridir uygulanan doğal yöntemler grip, kızamık ve tifo gibi hastalıklar için çözüm niteliği taşımaktadır. Bu sebeple akut bronşit için bitkisel yöntemler denenebilir. Ancak uygulama metotları dikkatli araştırılmalıdır. Fayda sağlayabileceği gibi semptomları daha da tetikleyebilir.

Antibiyotik(Reçete İlaçları)

Genelde doktorlar çocuklarda bakteriyel enfeksiyon tespit ettiklerinde reçeteye antibiyotik dahil eder. Oldukça etkilidir ancak doktorunuzun reçeteye işlemesi gerekir. Aksi durumda zaten kullanılmaz. Antibiyotiğin doktor tavsiyesi dışında kullanımı kronik hastalıklara sebep olabilmektedir.

Akut tipi bronşitler genelde kendi başına geçebilmektedir. Belirtileri aşırı yaşanmayan bir bronşit için akut tipi olması muhtemeldir. Bu bağlamda akut tipi bronşit için; bol bol C vitamini tüketimi, soğuk yiyeceklerde uzak durmak yeterli olacaktır. Ayrıca mevsimsel grip aşısı da yaptırabilirsiniz. Ancak kronik bronşit için söz konusu bu yöntemler pek de fayda vermeyebilir. Semptomların daha hafif hissedilebilmesi için faydası bulunur.