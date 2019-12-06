Boyun fıtığı nedir ve nasıl anlaşılır? Boyun fıtığı belirtileri nelerdir

Gününün büyük çoğunluğunu sabit kalarak, hareketsiz geçiren insanların boyun, omuz ve kol ağrıları görülür. Tipik olarak karıncalanma ve uyuşma hissedilmesi mümkündür. Milyonlarca insanın bu ağrı ile baş edebilmesi mümkün iken ağrının sebebi olan fıtığı tespit edebilmesi zor olabiliyor.



Özellikle boyun fıtığı ile başlayan bu ağrılar yeri geldiğinde parmaklara kadar ilerleyebiliyor. Ağrılarını orada sürdürüyor. Çekilemez raddeye gelen bu ağrıların sebebi olan boyun fıtığı hakkında; belirtileri ve nasıl anlaşılacağına ilişkin detaylar yazıda yer alıyor.

Boyun Fıtığı Nedir?

Boyunda aşırı zorlanmalar, hareketsizlik ve diskin su kaybetmesi sonucu meydana gelir. Boyunda fonksiyon kaybına yol açan bu rahatsızlık; büyük ölçüde ağrıları da ortaya çıkarıyor. Disklerin aşınması ile meydana gelebilen boyun fıtığı, kemik yapısına bağlı da oluşabiliyor. Öte yandan boyunda ani olarak hareketlerin yaşanması da boynun tutulması; dolayısıyla boyun fıtığına sebep olabiliyor. Özellikle araba kazaları sonucunda sıkça vak'alarda görülebilen bu durum destek yardımı ile ağrıyı bir süre dindirebiliyor.

Boyun fıtığının geneli ise stres sonucu ortaya çıkmaktadır. Herniasyon olarak fıtığın açığa çıkması ile risk faktörleri artarak boyun fıtığı meydana gelebiliyor.

Boyun Fıtığı Nasıl Oluşur?

Boyun fıtığı stres ile birlikte meydana gelir. Normal yaşantısında egzersiz yapmayan, düzenli beslenmeyen ve tütün vb. şeyleri tüketenlerde boyun fıtığı oluşma riski daha yüksektir. Servikal omurga kısmında daha önce güçlü veya güçsüz travma durumu söz konusuysa boyun fıtığı oluşabilir. Bu durumlar genel itibari ile fıtığı sebep olabilecek sebeplerdir. Ayriyeten uzun süre hareketsiz kalma durumu da disk herniasyonuna sebep olmaktadır.

Boyun fıtığı akut ve kronik olarak iki farklı döneme göre değerlendirilir. Kemikteki yapıların yaygın olarak görülen dejenerasyonu kronik dönemde kendini gösterir. Akut döneminde ise göğse uzanan ağrılar hissedilebilir. Bu ağrılar bazı belirtileri(Öksürük, ıkınma ve hapşırma) sonucunda da artış gösterebilir.

Boyun Fıtığı Nasıl Anlaşılır?

Boyun fıtığının anlaşılabilmesi için mutlaka teşhisin doğru olması gerekir. Bu bağlamda belirtilerinden emin olmak gerekir. Belirtilerinden emin olunması durumunda ise doktorunuz ile iletişime geçerek tanı hakkında diğer detayları öğrenebilirsiniz. Boyun fıtığı;

- Majör, minör travma geçmişi bulunması,

- Karıncalanma ve uyuşmaların parmaklara kadar uzanması durumunda

- Boyunda ağrıların yaşanması ve

- Omzun boyna yakın bölgelerinde kemik ağrıları

durumunda boyun fıtığı anlaşılır. Özellikle travma geçmişi bulunan bireylerde (servikal bölgede) boyun fıtığı sık meydana gelir. Bu duruma göre boyun ağrısı yaşanması durumunda boyun fıtığı anlaşılabilir.

Boyun Fıtığı Belirtileri

Boyun fıtığında ağrı çok şiddetli olabilir. Kasılmayla başlayan bu ağrılar ciddi risk faktörleri taşır. Belirtilerin mutlaka şiddetli ağrılar sonrasında kontrol edilmesi gerekir.

• Ense kısmında ağrılar ve kas spazmı,

• Boyunda ani hareketleri yapamama,

• Boyunda, omuzda ve kollarda uyuşma yaşanması,

• Sırtta ağrıların git gide şiddetlenmesi,

• Kulakta çınlamalar(ağrı şiddetine bağlı olarak alçak/yüksek dozda çınlamalar) oluşur.

• Eller ve kollarda karıncalanma, uyuşma yaşanması,

• Ellerde ve kollarda kas gücünün azalması,

• Baş dönmesi,

• Bulantı ve odak bozukluğu

Boyun fıtığında ağrılar sonucu kendini gösteren belirtiler olarak yer alır. Ağrı olmaması durumunda da bu belirtilerin yaşanması boyun fıtığını işaret edebilir. Yaşlı bireylerde diskte su kaybından oluşabilecek boyun fıtığı, boynun narin yapıda bulunması ile her bireyde görülebilir.



Diğer yandan boynu ince ve uzun olan bireylerde kısa ve kalın olanlara nazaran boyun fıtığı daha çok görülür. Kas yapısının bu bireylerde daha zayıf olmasından kaynaklıdır. Ayrıca bu bireyler çevresel faktörlere maruz kaldığında daha da çok etkilenir.