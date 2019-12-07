Boyun ağrısına ne iyi gelir? Boyun ağrısı nasıl geçer ve nedenleri

Omuriliğin fazla zorlanması, aşırı spor ve egzersiz gibi faktörler boyun ağrılarında etkili olmaktadır. Bununla beraber yaş ve cinsiyet koşullarına bağlı kronikleşmiş ağrılar da boyun bölgesinde ortaya çıkabilir. Beden sağlığına özen göstermek, sürekli hareket halinde olmak bel ve sırt ağrılarını dindirmekte etkili olduğu gibi boyun ağrılarını da azaltır. Özellikle Türkiye'de çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır.

Boyun Ağrısının Nedenleri

1- Duruş bozuklukları: Özellikle otururken vücudu fazla öne eğmek ve kambur durmak sadece sırt ve bel ağrılarına değil boyun ağrılarına da neden oluyor. Baskı altında kalan boyun, hareketsiz kalan beden ile birlikte ağrımaya başlar. Boyun ağrılarının en büyük özelliği başka uzuvlarla birlikte görülmesidir.

2- Hareketsiz kalmak: Hareketsiz bir yaşam, vücudun tembelleşmesine ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Normalde rahatlıkla yapılan hareketler, hareketsiz bir yaşam stilini benimseyenler için zor olabilir. Örneğin başını aniden sağa ya da sola döndüren birinin boynunu şiddetli bir ağrı saplanabilir.

3- Telefon bağımlılığı: Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte boyun ağrısı şikayetlerinde yarı yarıya artış gözlemlenmiştir. Hep aynı duruşta, başını ve boynunu kıpırdatmadan telefona bakan kişilerde boyun tutulması sıkça yaşanır. Bu, bazı kişilerde hastalık raddesine vararak belli başlı duruş bozukluklarının kalıcı olarak vücuda yerleşmesine neden olur. Özellikle gençlerde yaygın olarak görülen şikayetlerin azaltılması için ebeveynlerin de bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Aynı durum bilgisayar bağımlılığı için de geçerlidir.

4- Kireçlenme: Elli yaş üstü kişilerde sıklıkla görülen kireçlenme problemi boyun ağrılarını tetiklemektedir. Kadınlarda görülme olasılığı erkeklere oranla üç kat daha fazladır.

Boyun Ağrısı Tipleri

Boyun ağrıları toplamda üç ayrı başlıkta sınıflandırılmıştır. Her birinin belirtileri ve nedenleri farklı olabilir.

1- Akut boyun ağrısı: En az süren boyun ağrısı tipidir. Her yaşta görülebilir.

2- Kronik boyun ağrısı: Aylarca süren boyun ağrısı çeşididir. Kişi, günlük işlerini yaparken dahi büyük zorluklarla karşılaşır.

3- Subakut boyun ağrısı: Toplamda 10 haftaya kadar süren boyun ağrısı çeşididir. Etkileri diğerlerine nazaran daha az hissedilebilir.

Boyun Ağrısı Belirtileri

1- Tutulma: Cereyanda kalmak, üşümek ve mevsim şartlarına uygun giyinmemek boynun üşümesine neden olur. Bu da önce tutulma sonra şiddetli ağrı şeklinde nüksedebilir.

2- Hareket serbestliğinin kaybedilmesi: Boynu ağrıyan kişilerde hareket serbestliği tamamen ortadan kalkar. Sağa sola dönerken ya da başını öne doğru uzatırken zorlanmalar ortaya çıkar.

3- Baş ağrısı: Boyun ile birlikte baş ağrısı büyük oranda hissedilir. Üşümeye bağlı nedenlerle ortaya çıkan ağrılarda bu belirtileri bademcik şişmesi ve boğaz ağrısı izler.

Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?

Masaj: Çeşitli masaj uygulamaları ve terapiler boyun ağrılarını aynı gün içerisinde tamamen kesmektedir. Ancak yanlış ve yoğun yapılan masajlar da ağrıların daha fazla şiddetlenmesine neden olabilir. Bu nedenle ancak profesyonel masörlerden yardım almakta fayda vardır.

Sıcak havlu: Boynun ağrıyan kısmına buhar ile ısıtılmış havlu konulabilir. Bu, ağrıyı dağıttığı gibi kişinin çok daha rahat hareket etmesini sağlar.

Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

1- Elma sirkesi: Elma sirkesi birçok farklı sağlık sorununda harici olarak kullanılıyor. Bir örtü ya da beze dökülen elma sirkesi ağrıyan bölgeye 5- 8 dakika arası tutulur. Acıyı alan elma sirkesi bu yöndeki şikayetlerin çok daha az hissedilmesini mümkün kılıyor.

2- Zencefil: Zencefil, son zamanlarda değeri bilinen bitkiler arasında. Kan akışını arttıran zencefil sert dokuları yumuşatır ve ağrıyı ortadan kaldırır.

Bunların yanı sıra boynun şiddetli ağrıdığı dönemlerde aşırı ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca istirahat etmeye özen gösterilmelidir.