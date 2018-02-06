Boyun ağrısı deyip geçmeyin!

Günlük yaşamın çok sık karşılaşılan sorunlarından biri olan boyun ağrılarının sebebi, fıtık olabilir!

Boyun fıtığı, boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın, omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu, kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması ile oluşan bir hastalıktır.

Vücudun çeşitli yerlerinden beyne dönen duyular veya beyinden vücuda dağılan emirler omurilik içinde seyreder. Boyun bölgesinde her omur cismi hizasından çıkan sinirlerde kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar.

Omurgalar arası yastıkçık dediğimiz disk dokusunun dış kısmı ve iç kısmı bulunur. Jelatin kıvamındaki iç kısmın, daha kuvvetli bir bağ dokusundan oluşan dış kısmı yırtarak omurilik ve sinirlere bası yapması sonucu boyun fıtığı ortaya çıkar.

Boyun ağrısı hayatınızı kabusa çevirmesin!

Hayatını bir anda çekilmez hale getiren ve günlük yaşamınızı olumsuz etkilen boyun fıtığının belirtileri şöyle;

Boyunda şiddetli ağrı, kola yayılan ağrı, baş ağrısı, boyunda tutukluk, his kusur, dengesizlik, beceri azalması, uyuşma, karıncalanma, kulak çınlaması, baş dönmesi veya kuvvetsizliktir.

Tedaviye rağmen şikayeti geçmeyen hastalar ve tedavi sırasında nörolojik durumunda kötüleşme görülenler cerrahi tedaviye adaydır. Cerrahi tedavide siniri rahatlatmak esastır. Günümüzde standart yöntem anterior (önden yaklaşımla) mikrodiskektomin. Ameliyat genel anestezi altında yapılıyor. Hasta ameliyattan sonra 1 gün içinde taburcu ediliyor.

Boyun fıtığından korunmak için ne yapmalıyız?

Boyun fıtığından korunmak için; duruş ve pozisyon düzeltmek, boynu büken, eğen, kaldıran sistemlerden ziyade boynun dik, düzgün kullanma, sistemli şekilde masayı, çalışma koşullarını düzenlemek, ağrısının tedavisinde ve korunmada çok önemli. Ağrı kesiciyle boyun ağrısını tedavi etmek, hiçbir mekanik ağrıyı tedavi etmek mümkün değil.

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