Boyun ağrıları dikkate alınmalı!
Günümüzde yaşamın hızlı akışı, yetişmek zorunda olduğumuz yerler, yetiştirmek zorunda olduğumuz işler ve stres derken vücudumuza gerekli önemi göstermiyoruz. Oysa vücudumuz ihmal edilemeyecek kadar hassas bir mekanizmadır. Gerekli itina gösterilmezse çeşitli sakatlanmalar da kaçınılmaz olur. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, boyun fıtığı hakkında merak edilenleri sizler için cevapladı.
Boyun sakatlanmaları, ihmal sonucu oluşan sakatlanmaların önemli bir kısmını oluşturuyor. Duş aldıktan sonra rüzgarda kalmak, karşılıklı camın açık olduğu bir yerde uzun süre bulunmak, cam açık bir şekilde uyumak, arabada cam açık bir şekilde seyahat etmek gibi çeşitli tetikleyiciler, boyun fıtığına kadar giden problemlere adeta davetiye çıkartıyor.
AĞRILARI CİDDİYE ALIN!
Boyun fıtığı omurlarımız arasında bulunan ve “disk” olarak adlandırılan yastıkçıkların elastikiyetini yitirmesi sonucunda oluşmaktadır. Boyun tutulması, boyun fıtığının ilk belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tutulmayı çeşitli ağrılar takip eder. Bundan sonraki süreçte ise karıncalanma ve uyuşma gibi emareler dikkate alınmaz ve tedavi ihmal edilirse kuvvet kayıpları kaçınılmazdır. Tüm bu sebeplerden dolayı boyun bölgesinde hissedilen ağrılar ciddiye alınmalı ve mutlaka bir uzman görüşüne başvurulmalıdır.
AMELİYATSIZ TEDAVİ MÜMKÜN!
Boyun bölgesinde bu problemleri yaşayan hastalar, ameliyat korkusu nedeniyle tedaviyi ertelemekte ve bu da problemin ilerlemesine sebep olabilmektedir. Oysa günümüzde boyun fıtıklarının yüzde 90’ı ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Hastaların sağlıklarına kavuşabilmesi için geliştirilmiş etkili yeni yöntemler sayesinde fıtık sorununun tedavisi mümkündür.
BOYUN FITIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILAN AMELİYATSIZ YÖNTEMLER
Enjeksiyon: Bu teknikte fıtığın bulunduğu omurilik kanalındaki sinirlerin geçtiği bölgeye, içinde kortizon bulunan ilaç kokteyli verilmektedir. Bu işlem görüntüleme cihazları eşliğinde uygulanmaktadır. Enjeksiyon işlemi başlangıç seviyesindeki boyun fıtıklarında kullanılmaktadır. Bu yöntem etkisini bir hafta içinde göstermektedir.
Ozon Tedavisi: Bu tedavi yönteminde bizzat fıtığın içine ozon gazı verilir. Fıtığın küçültülmesi ve sinirlere baskı yapmasının engellenmesi asıl amaçtır. Bu yöntem tüm fıtık çeşitlerinde kullanılmaktadır. Ozon tedavisi fıtığı iyileştirmesinin yanı sıra hastayı ağrılardan da kurtarmaktadır.
Lazer yöntemi: Lazer yönteminde fıtık olan diskin içine girilir ve disk kurtulur. Bu işlemde disk alanları eritilmekte, ortadan kaldırılmakta ya da küçültülmektedir. Lazer yöntemi patlamış fıtıklar için önerilmemektedir. Bu müdahalenin hemen sonrasında hastada rahatlama gözlemlenmektedir. Uygulamalar sırasında fıtıklı bölge görüntüleme teknikleri ile kontrol edilmektedir.
Sonuç olarak boyun ağrıları için erken teşhis tedaviyi kolaylaştıran faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle yeni tedavi yöntemlerinden faydalanabilmek adına, yukarıda belirttiğim belirtiler söz konusu olduğunda, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekmektedir. Ameliyatsız uygulamalarda hekimin tecrübesi de son derece önemlidir. Ehil ellerde uygulanan bu yöntemler tedavinin etkinliğini artırmaktadır.
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