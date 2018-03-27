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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
27.03.2018 - 15:38, Son Güncelleme:

Boyun ağrıları dikkate alınmalı!

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Boyun ağrıları dikkate alınmalı!

Günümüzde yaşamın hızlı akışı, yetişmek zorunda olduğumuz yerler, yetiştirmek zorunda olduğumuz işler ve stres derken vücudumuza gerekli önemi göstermiyoruz. Oysa vücudumuz ihmal edilemeyecek kadar hassas bir mekanizmadır. Gerekli itina gösterilmezse çeşitli sakatlanmalar da kaçınılmaz olur. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, boyun fıtığı hakkında merak edilenleri sizler için cevapladı.

Boyun sakatlanmaları, ihmal sonucu oluşan sakatlanmaların önemli bir kısmını oluşturuyor. Duş aldıktan sonra rüzgarda kalmak, karşılıklı camın açık olduğu bir yerde uzun süre bulunmak, cam açık bir şekilde uyumak, arabada cam açık bir şekilde seyahat etmek gibi çeşitli tetikleyiciler, boyun fıtığına kadar giden problemlere adeta davetiye çıkartıyor.

AĞRILARI CİDDİYE ALIN!

Boyun fıtığı omurlarımız arasında bulunan ve “disk” olarak adlandırılan yastıkçıkların elastikiyetini yitirmesi sonucunda oluşmaktadır. Boyun tutulması, boyun fıtığının ilk belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tutulmayı çeşitli ağrılar takip eder. Bundan sonraki süreçte ise karıncalanma ve uyuşma gibi emareler dikkate alınmaz ve tedavi ihmal edilirse kuvvet kayıpları kaçınılmazdır. Tüm bu sebeplerden dolayı boyun bölgesinde hissedilen ağrılar ciddiye alınmalı ve mutlaka bir uzman görüşüne başvurulmalıdır.

AMELİYATSIZ TEDAVİ MÜMKÜN!

Boyun bölgesinde bu problemleri yaşayan hastalar, ameliyat korkusu nedeniyle tedaviyi ertelemekte ve bu da problemin ilerlemesine sebep olabilmektedir. Oysa günümüzde boyun fıtıklarının yüzde 90’ı ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Hastaların sağlıklarına kavuşabilmesi için geliştirilmiş etkili yeni yöntemler sayesinde fıtık sorununun tedavisi mümkündür.

Boyun ağrıları dikkate alınmalı

BOYUN FITIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILAN AMELİYATSIZ YÖNTEMLER

Enjeksiyon: Bu teknikte fıtığın bulunduğu omurilik kanalındaki sinirlerin geçtiği bölgeye, içinde kortizon bulunan ilaç kokteyli verilmektedir. Bu işlem görüntüleme cihazları eşliğinde uygulanmaktadır. Enjeksiyon işlemi başlangıç seviyesindeki boyun fıtıklarında kullanılmaktadır. Bu yöntem etkisini bir hafta içinde göstermektedir.

Ozon Tedavisi: Bu tedavi yönteminde bizzat fıtığın içine ozon gazı verilir. Fıtığın küçültülmesi ve sinirlere baskı yapmasının engellenmesi asıl amaçtır. Bu yöntem tüm fıtık çeşitlerinde kullanılmaktadır. Ozon tedavisi fıtığı iyileştirmesinin yanı sıra hastayı ağrılardan da kurtarmaktadır.

Lazer yöntemi: Lazer yönteminde fıtık olan diskin içine girilir ve disk kurtulur. Bu işlemde disk alanları eritilmekte, ortadan kaldırılmakta ya da küçültülmektedir. Lazer yöntemi patlamış fıtıklar için önerilmemektedir. Bu müdahalenin hemen sonrasında hastada rahatlama gözlemlenmektedir. Uygulamalar sırasında fıtıklı bölge görüntüleme teknikleri ile kontrol edilmektedir.

Sonuç olarak boyun ağrıları için erken teşhis tedaviyi kolaylaştıran faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle yeni tedavi yöntemlerinden faydalanabilmek adına, yukarıda belirttiğim belirtiler söz konusu olduğunda, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekmektedir. Ameliyatsız uygulamalarda hekimin tecrübesi de son derece önemlidir. Ehil ellerde uygulanan bu yöntemler tedavinin etkinliğini artırmaktadır.

Boyun ağrıları dikkate alınmalı

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