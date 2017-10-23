Büyüme geriliğinin tedavisi çok kolay

GELİŞİM GERİLİĞİNİN NEDENLERİ

Çocuğun gelişimi anne karnında başlar. Gebelikte sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanan annelerin bebekleri standartlardan daha düşük doğum boy-kilosunda olabilir. Ayrıca erken doğmuş bebeklerde de gelişim geriliği görülme ihtimali vardır. Çocuğun erişkin boyu, genellikle anne babasının boyuna orantılıdır. Ancak kısa boylu ebeveynlerin çocukları mutlak kısa boylu olacak diye bir kaide yoktur.

Gelişim geriliği ve boy kısalığı yapan en önemli neden, büyüme hormonunun az salgılanması ya da hiç salgılanmamasıdır. Çocuk bir yıl içinde 5 santimden az uzuyorsa, büyüme hormonu eksikliği araştırılır. Çocuğun yaşıtları ile arasındaki boy farkı her geçen yıl daha da artar.





GELİŞİM GERİLİĞİNİN TEŞHİSİ

Düzenli yapılan boy-kilo izlemi sonucunda oluşturulan grafikte, çocuğun boyu persentil eğrisinin altında çıkarsa gelişim geriliğinden şüphe edilir ve diğer incelemelere gidilir. Aileler genellikle çocuklarının boyunun uzamadığını kıyafetlerden anlarlar. Örneğin bir pantolonu çocuk çok uzun süre giyebiliyorsa boy kısalığından şüphelenilebilir.





BÜYÜME VE GELİŞİM GERİLİĞİ BELİRTİLERİ

Beslenme yetersizliği ve bunun sonucunda oluşan büyüme ve gelişim geriliği çocuğun geleceğini büyük ölçüde etkiler. Zamanında fark edilip tedavi edilmediğinde aşağıdaki durumlarla karşılaşılabilir:

• Boy kısalığı ve buna bağlı gelişen zayıflık durumu

• Düşük bağışıklık sebebi ile sık hastalanma ve geç iyileşme

• Zeka ve zihinsel gelişiminde gerilik

• Öz güven düşüklüğü ve sosyal gelişiminde gerilik

• Dikkat dağınıklığı ve buna bağlı okul başarısında düşüş

BÜYÜME VE GELİŞİM GERİLİĞİNİN TEDAVİSİ

Büyüme ve gelişim geriliği sonucunda ortaya çıkabilecek hastalık ve sonuçlarının önüne geçmek mümkündür. Büyüme ve gelişim geriliği farkındalığı ve tedavi sürecinde ebeveynlere düşen en önemli görevler şunlardır:



• Çocuğunuzun boy, kilo ve baş çevresinin gelişimi düzenli olarak ölçülüp takip edilmelidir. Bu takip, çocuk doktorunuzun tavsiyesine uygun olarak ergenlik dönemi bitene kadar devam etmelidir.

• Çocuğunuzun boy-yaş ve kilo-yaş persentil değerleri çocuk doktorunuz ile birlikte değerlendirilmeli ve standart değerlerin altında olduğu durumda çocuk doktorunuzun önerdiği beslenme tedavisine başlanmalıdır.

• Boy-kilo değerlerinin takibi ve değerlendirilmesi dışında büyüme geriliğinin diğer sinyalleri de göz ardı edilmemeli ve düşük bağışıklık, sık hastalanma, geç iyileşme, düşük bilişsel gelişim gibi belirtilerin nedenleri doktorunuzla birlikte sorgulanmalıdır. Çocuk doktorunuzun yönlendirmesine uygun olarak, kararlı ve devamlı bir beslenme tedavisiyle, unutmayın ki çocuğunuzun büyüme ve gelişim problemlerini çözerek geleceğini ona yeniden kazandırmak sizin elinizde.

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.