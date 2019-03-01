Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?
Mevsim geçişinin yaşandığı mart ayının gelmesiyle birlikte, boğaz ağrısı, boğaz akıntısı ve öksürük gibi bulgularda artış görülüyor. Bu tarz problemlerden şikayetçi vatandaşlar da internette yaptıkları araştırmalarla 'Boğaz ağrısına ne iyi gelir?' ve 'Boğaz ağrısı nasıl geçer?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, pek çok kişinin muzdarip olduğu üst solunum yolu problemlerine iyi gelen yöntemler....
Boğaz ağrısına evde uygulayacakları yöntemlerle çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Siz de boğaz ağrısından kurtulmak için evde uygulayabileceğiniz bu yöntemleri deneyebilirsiniz...
Odanızı nemlendirin. Kuru hava ağrıyı şiddetlendiriyor. Mümkünse yapay buhar üreten cihazlardan istifade edin.
Bol ve sık ılık sıvı için; su, bitkisel çay, meyve suyu...
Sıcak duş, özellikle buharı bol bir banyo ile birlikteyse rahatlatıcı olabilir.
Adaçayı (ılık) ile gargarayı deneyin. Adaçayını bir güzel demleyip ılıtın ve günde 8-10 kez gargara yapın.
Tuzlu su gargarası da iyi gelebilir,
Sambucus nigra, adaçayı özü, propolis, çinko, C vitamini içeren pastillerden istifade edebilirsiniz.
Papatya çayı da denemeye değer bir çözüm olabilir.
Elma sirkesi gargaraları ile rahatlayıp çözüm arayanlar da var.
TUZLU SU GARGARASI NASIL YAPILIR?
Tuzlu suyla gargara, yutak iltihabından kurtulmanın belki de en etkili ve ucuz, doğal çaresidir. Tuz çözeltisi hem yutak dokusundaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları da ortadan kaldırmaya yardım eder.
Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürün. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın. Bu uygulamayı saatte bir kez tekrarlayın.
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