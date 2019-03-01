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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
01.03.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

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Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

Mevsim geçişinin yaşandığı mart ayının gelmesiyle birlikte, boğaz ağrısı, boğaz akıntısı ve öksürük gibi bulgularda artış görülüyor. Bu tarz problemlerden şikayetçi vatandaşlar da internette yaptıkları araştırmalarla 'Boğaz ağrısına ne iyi gelir?' ve 'Boğaz ağrısı nasıl geçer?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, pek çok kişinin muzdarip olduğu üst solunum yolu problemlerine iyi gelen yöntemler....

Boğaz ağrısına evde uygulayacakları yöntemlerle çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Siz de boğaz ağrısından kurtulmak için evde uygulayabileceğiniz bu yöntemleri deneyebilirsiniz...

Odanızı nemlendirin. Kuru hava ağrıyı şiddetlendiriyor. Mümkünse yapay buhar üreten cihazlardan istifade edin.

Bol ve sık ılık sıvı için; su, bitkisel çay, meyve suyu...

Sıcak duş, özellikle buharı bol bir banyo ile birlikteyse rahatlatıcı olabilir.

Adaçayı (ılık) ile gargarayı deneyin. Adaçayını bir güzel demleyip ılıtın ve günde 8-10 kez gargara yapın.

Tuzlu su gargarası da iyi gelebilir,

Sambucus nigra, adaçayı özü, propolis, çinko, C vitamini içeren pastillerden istifade edebilirsiniz.

Papatya çayı da denemeye değer bir çözüm olabilir.

Elma sirkesi gargaraları ile rahatlayıp çözüm arayanlar da var.

TUZLU SU GARGARASI NASIL YAPILIR?

Tuzlu suyla gargara, yutak iltihabından kurtulmanın belki de en etkili ve ucuz, doğal çaresidir. Tuz çözeltisi hem yutak dokusundaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları da ortadan kaldırmaya yardım eder.

Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürün. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın. Bu uygulamayı saatte bir kez tekrarlayın.

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