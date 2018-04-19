Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için doğal yöntemler
Boğaz ağrısı, en küçük tıbbi sorunlardan en az biri olsa da, en yaygın olanlardan biridir. Boğaz ağrısı için genellikle antibiyotik önerilir, ancak evdeki doğal yöntemler de çözüm olabilir. Peki boğaz ağrısına ne iyi gelir?
Çoğu boğaz ağrısı bakteriler değil, virüslerden kaynaklanır. Bu da antibiyotiklerin yardım etmeyeceği anlamına gelir. Ayrıca, gereksiz yere antibiyotik almak kötü bir fikirdir. Kaşıntılı döküntüler veya şiddetli ishal gibi yan etkilere sahip olabilirler ve bu ilaçların uygunsuz kullanımı antibiyotiklere bakteriyel dirence katkıda bulunur, bu da bu enfeksiyonları tedavi etmeyi zorlaştırabilir.
Çoğu insan gripten bir veya iki haftada dinlenerek ve bazı öz bakım stratejileriyle iyileşir. Ancak, grip olmuş olabileceğiniz ve komplikasyonlar açısından yüksek risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (65 yaşın altında, 5 yaşın altında, hamile ya da temel sağlık durumunuz varsa), uzmandan yardım alabilirsiniz. Peki boğaz ağrısı doğal yöntemlerle nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?
BOĞAZ AĞRISI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER
Sıvı tüketimini iki katına çıkarın. Sıvılar, balgamın ince tutulmasına ve kolay temizlenmesine yardımcı olur.
Bir kaşık bala bir tutam karabiber ekleyip üzerine birkaç damla limon sıkarak tüketin (ancak 1 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir).
Pekmez ve tereyağı kullanın. Pekmez boğazınızı kaplar, tereyağı da boğazının yumuşamasını sağlar.
Mümkün olduğunca sesinizi dinlendirin. Eğer boğaz ağrınız gırtlağınızı (larenks) etkilediyse, konuşmak daha fazla tahrişe ve geçici ses kaybına (laranjit) neden olabilir.
Evde yapacağınız zencefil, karabiber, limon, bal (şeker hastalığı yok ise) karışımı 2 dakika kaynatılıp günde 3-4 bardak tüketilebilir. Bir litre kaynamış ve dinlendirilmiş suya atılacak bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı tuz karışımı günde 3-4 kez buruna çekilerek burun tıkanıklığı giderilebilir.
Tavuk çorbası, iyi bilinen bir doğal soğuk algınlığı ilacıdır ve boğaz ağrısı tedavisidir. Aynı zamanda hasta olduğunuzda daha fazla sıvı almanızı sağlayan bir yiyecektir. İçine sarımsak ekleyebilirsiniz
Çaylar, infüzyonlar ve diğer içecekler yatıştırıcıdır ve hidrasyon sağlar, ancak bazen boğaz pastili kullanmak da rahatlatıcı olabilir. Eczanelerden veya marketlerden satın alınabilecek bitkisel boğaz pastilleri mevcuttur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle