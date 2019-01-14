Boğaz ağrısına ne iyi gelir?
Mevsim değişimlerinde ve soğuk havalarda alerjik bünyeli kişilerin burnu etkilenmekte, ağızdan solunuma zorlandığı için geniz akıntısı ile boğazda ağrı ve kaşıntı oluşmakta. Bu durumdan şikayetçi kişiler, boğaz ağrısına nelerin iyi geldiğini araştırıyor. Boğaz ağrısına evde uygulayacakları yöntemlerle çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, konuya dair detayları internette sorguluyor. Peki, boğaz ağrısına ne iyi gelir?
Küçük bir problem gibi görülse de kişinin yaşam kalitesini düşüren ve can sıkıcı bir durum olan boğaz ağrısından kurtulmak için evde uygulayacağınız yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte, 'Boğaz ağrısına ne iyi gelir?' sorusuna altın değerinde tavsiyeler...
Odanızı nemlendirin. Kuru hava ağrıyı şiddetlendiriyor. Mümkünse yapay buhar üreten cihazlardan istifade edin.
Bol ve sık ılık sıvı için; su, bitkisel çay, meyve suyu...
Sıcak duş, özellikle buharı bol bir banyo ile birlikteyse rahatlatıcı olabilir.
Adaçayı (ılık) ile gargarayı deneyin. Adaçayını bir güzel demleyip ılıtın ve günde 8-10 kez gargara yapın.
Tuzlu su gargarası da iyi gelebilir,
Sambucus nigra, adaçayı özü, propolis, çinko, C vitamini içeren pastillerden istifade edebilirsiniz.
Papatya çayı da denemeye değer bir çözüm olabilir.
Elma sirkesi gargaraları ile rahatlayıp çözüm arayanlar da var.
TUZLU SU GARGARASI NASIL YAPILIR?
Tuzlu suyla gargara, yutak iltihabından kurtulmanın belki de en etkili ve ucuz, doğal çaresidir. Tuz çözeltisi hem yutak dokusundaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları da ortadan kaldırmaya yardım eder.
Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürün. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın. Bu uygulamayı saatte bir kez tekrarlayın.
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