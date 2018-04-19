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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
19.04.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Böcek ısırması durumunda ne yapılmalı? Böcek sokması tedavisi

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Böcek ısırması durumunda ne yapılmalı? Böcek sokması tedavisi

Havaların ısınması ve yaz mevsimin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların en çok korktuğu ve tedbir aldığı durumlardan biri de böcek ısırması oldu. Genellikle ciltte kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösteren böcek ısırığı bazı hallerde oldukça tehlikeli bir sonuç doğurabilir. Peki, böcek ısırması durumunda ne yapılmalı? Böcek sokması nasıl tedavi edilir?

Vatandaşların en çok korktuğu şeylerden biri sinek ve kene gibi böcek ısırık ve sokmaları. Böcek ısırıklardan ve buna bağlı ciddi sorunlar, zehirlenmeler ve ölümcül sonuçlardan çocuklarınızı ve kendiniz koruyabilmek için basit bazı tedbirler almak mümkün. İşte, böcek ısırması durumunda uygulamanız gerekenler...

BÖCEKLERDEN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER?

Böceklere ısırılmadan önce tedbir almak elbette daha mantıklı! Özellikle açık yeşil alanlarda pikniğe gidecek kişiler çantasında, böcek, sinek ve kenelerin yaklaşmasını önleyecek doğal yapısı olan, kimyasal içermeyen losyonları taşıyabilirler. Bunları açıkta kalan vücut kısımlarınıza sürerek, böceklerin sizden uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca alerjik reaksiyonu hafifletecek, kaşıntıya karşı krem ve losyonları da yanınızda bulundurmanız uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Ancak bu tarz koruyucular kullanırken mutlaka bir doktora danışmanızı öneriyoruz. Bunların bazılarında cildi tahriş edici ve sürüldüğü yerden emildiği takdirde reaksiyon yapabilen bazı kimyasallar mevcut. Kullanılan maddelerin ciltten emilmemeli. Deriyi tahriş etmemeli. Ağıza ve dile bulaşırsa zehirlememeli. İşte, bu gibi kötü durumlara maruz kalmamak için uzman görüşü şart...

BÖCEK SOKMASI BELİRTİLERİ

Böcek sokmalarında sokulan bölgede ağrı, şişme ve renk değişikliği oluşur. Böcek sokması olan bölgeden uzakta şişme, kızartı, ürtiker, kaşıntı, karın ağrısı, kusma, ishal, göğüste sıkışma hissi, nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, dilde şişme olabilir. Bu belirtiler ciddi alerjik reaksiyon bulgularıdır ve birkaç dakika içinde ortaya çıkar. Bu belirtilerden özellikle kusma, göğüste sıkışma hissi ve dilde şişme görüldüğü takdirde hemen bir sağlık kurumuna başvurulması gerekiyor.

BÖCEK SOKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Böcek sokmaları özellikle yaz ve sonbahar başlarında tarlada çalışan, tatil ve piknik yapan insanlar için keyif kaçırıcı, bazen de yaşamı tehdit edici bir sorundur. Böcek sokmasından sonra ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve böcekten böceğe değişiklik gösterir.

Böcek ısırığı durumunda öncelikle sakin kalarak sizi ne tür bir böceğin ısırdığını bulmaya çalışın, eğer kendinizi gerçekten kötü hissediyorsanız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Bir uzman tarafından görülene kadar yarayı kaşımayın ve sıkmayın.

YAYGIN BÖCEK VE SİVRİSİNEK ISIRIĞI: Böcek ısırık ve sokmalarından sonra yapılacak ilk iş bölgeyi sabunlu suyla yıkamak ve üzerine antiseptik, mikrop kırıcı bir solüsyon sürmektir. Ayrıca böceğin soktuğu yerde küçük bir şişlik oluştuysa buzla kompres yapmalıdır. Sokulan bölgenin çevresinde daha geniş bir şişme olursa veya yaygın kaşıntı görülürse en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli ve bir an önce uzman bir doktor tarafından kontrol edilmelisiniz.

KARINCA ISIRIĞI: Eğer bir karınca tarafından ısırıldığınızı düşünüyorsanız, kızaran bölgeye 10-30 dakika buz koymalı ve antialerjik losyon sürülmelisiniz

KENE ISIRIĞI: Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak görülen kene ısırığına maruz kaldıysanız, kenenin başını cımbızla çocuğun derisine mümkün olan en yakın yerden çıkartmalısınız. Kenenin karnı sıkılmamalı, su ve sabunla yıkanmalı ve antibiyotikli krem sürmelisiniz. Tabi tüm bu işlemlerin bir uzman hekim ya da sağlık personeli tarafından yapılmasında fayda var.

ÖRÜMCEK ISIRIĞI: En sık rastlanan ısırık türlerinden biri de örümcek ısırığıdır. Kabarık ve kırmızı olan bu ısırıkların sokma yerleri sabunlu su ile yıkanarak buz konulmalıdır. Tehlikeli olan karadul örümceğinin ise soluk kırmızı olur, bundan şüpheleniliyorsa mutlaka hastaneye gidilmelidir.

PİRE ISIRIĞI: Isırıkları genellikle dizden aşağı da görülür, kaşıntılı, kırmızı lezyonlar, kalaminli losyon sürmek rahatlatır.

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