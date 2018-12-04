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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
04.12.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Bitter çikolata kilo aldırır mı? Bitter çikolatanın faydaları

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Bitter çikolata kilo aldırır mı? Bitter çikolatanın faydaları

Diyet yaparak fazla kilolarından kurtulmak isteyenleri en çok zorlayan hiç kuşkusuz çikolatalar. Özellikle kadınların vazgeçilmezi çikolatanın tüketimi regl döneminde daha da artıyor. Kilo almadan nasıl çikolata tüketeceği merak eden vatandaşlar, 'Bitter çikolata kilo aldırır mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, bu sorunun yanıtı ve bitter çikolatanın faydaları...

Aslında son derece sağlıklı ve besleyici bir gıda olmasına rağmen, içine karıştırılanlar yüzünden çikolata, sağlıksız ve kilo aldıran bir ürün haline gelebiliyor. İşte, "Bitter çikolata kilo aldırır mı?" sorusuna uzmanların verdiği yanıt ve bitter çikolataya dair bilmeniz gerekenler...

BİTTER ÇİKOLATANIN FARKI NE?

Saf kakaodan üretilen, üretim sürecinde içine sağlığa zararlı yağlar, rafine karbonhidratlar, kimyasal katkılar eklenmeyen koyu -siyah- renkli çikolatalar "bitter çikolata" olarak biliniyor. Bunlar sağlıklı ve faydalı atıştırmalıklar. Nedeni şu: Çikolatanın üretildiği temel madde kakao faydalı besinsel unsurlardan son derece zengin bir doğal mucize. İçinde bol miktarda mineral (magnezyum, çinko, demir, manganez, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum) ve vitamin (B1, B2, B3, B5, B8 ve E vitaminleri) var. Ayrıca kakao yağının da zeytinyağı gibi vücuda yararlı bir yağ olan oleik asitten ve bazı faydalı doymuş yağlardan zengin olduğu biliniyor. Bitter çikolatanın çok güçlü bir antioksidan aktivitesi de var ve bu gücün yaban mersini, açai gibi meyvelerden bile daha fazla olduğu gösterilmiş.

Bitter çikolatalar koyu renklidir ve kakaoya sadece yağ ve de mini minnacık oranda şeker eklenerek üretilir. Açık kahverengi sütlü çikolatalardan temel farkı çok az süt ürünü içermeleri ya da -ki doğrusu budur- hiç süt ve şeker içermemeleridir. Ama genel olarak kakao içeriği yüzde 70 ve daha yüksek olan çikolatalar “bitter” çikolata olarak adlandırılır. Bitter çikolatalar arasında seçim yaparken mümkün olduğu kadar az sayıda katkı maddesi içerenler (süt, şeker) tercih edilmeli, kakao oranı yüksek olanlara öncelik verilmelidir. Kakao tozu ve kakao yağı kabul edilebilir katkılardır.

BİTTER ÇİKOLATA KİLO ALDIRIR MI?

Çikolata da bulunan yağlar da diğer yağlar gibi kalorili olduğundan, tüketiminde aşırıya kaçılırsa kilo aldırabilir. Sağlıklı olan, en az %60-70 kakao içeren çikolataları tüketmektir. Örneğin, %72 kakao içeren bir çikolatanın 100 gramı 24 gram şeker içerir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kadınlar için şekerden alınan enerjinin günlük maksimum 100 kalori, erkekler içinse 150 kalori olması gerekir. Günde 100 gramlık bir bitter çikolata tüketimi, kadınların günlük kalori limitinin %100'ünü, erkeklerde ise 2/3'sini karşılar. Vücuda fazla şeker alınması durumunda diş çürükleri, kalp problemleri oluşabilir ve obezite riski artar. Bu nedenle günde 25 gramdan (2,5 kare gibi) fazla çikolata tüketmemek gerekir. 3 günde bir 20 gram kadar bitter çikolata tüketmek ise ideal bir tercih olacaktır.

OSMAN MÜFTÜOĞLU'NDAN "25 GRAM" ÖNERİSİ

Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bitter çikolata konusunda şu tavsiyede bulunuyor;

Günde 25 gram bitter tüketmenize izin var. Miktarı bazen 50-75 grama kadar da yükseltebilirsiniz. Ama sadece bazen. Bitter yüzde 90 üzerindeyse daha da güvenlidir. İçinde palmiye yağı ve/veya trans yağ da bulunmaz. Tavsiyem şu: Haftada 2-3 kez akşam 1 bardak yeşil çay ve yanına 25 gram kadar bitter çikolata. Bu ikili tam bir antioksidan bombası gibi çalışır.

BİTTER ÇİKOLATANIN FAYDALARI

ÖKSÜRÜK KESER: Bitter çikolatada bulunan Teobromin molekülünün öksürüğe karşı etkili olduğu, boğazdaki kaşıntıyı ve inatçı öksürüğü engellemesiyle kişiyi öksürük açısından rahatlattığı belirlenmiştir. Tabi ki bitter çikolatayı aşırı bir şekilde tüketmemek gerekiyor. Öksürüğünüzü kesmek için bitter çikolatanın bir parçası yeterli olacaktır.

ANTİOKSİDAN DEPOSU: Günümüzde bilindiği üzere en güçlü antioksidan depolarından biri de kakaodur. Bitter çikolata, içeriğinde kakao oldukça fazla olduğundan antioksidan etkisini yüksek miktarda gösterecektir. Bu açıdan düzenli olarak tüketilen bitter çikolata, kalp hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklardan korunmanızı sağlayacaktır.

STRESE KARŞI ETKİLİ: Tüm çikolata çeşitlerinin mutluluk hormonu salgısında etkili olduğu herkes tarafından bilinir. Yalnız bu olay bitter çikolata da kat ve kat daha fazladır. Bitter çikolata, stresinizi yatıştırarak beyninizin dingin olmasını sağlar. Bu nedenle her gün bir parça bitter çikolata yemeniz sinir sisteminiz açısından faydalı olacaktır.

KOLESTEROL DÜŞMANI: Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan flavonoit maddesi tam bir kolesterol düşmanı… Bu madde kolesterol seviyesini koruyarak daha sağlıklı olmanızı sağlamaktadır. Ayrıca bitter çikolatanın kan akışını hızlandırması beyin fonksiyonlarında hızlanma yaratır. Bu sayede de inme riskini oldukça azalmasını sağlar.

CİLDE İYİ GELİR: Flavonoid bakımından zengin olan bitter çikolata cildi UV ışınlarından koruyabilecek özelliğe sahiptir. Antioksidan etkisi de göstermektedir.

KAN DOLAŞIMINI ARTIRIR: Kanın pıhtılaşmasını önleyen bitter çikolata, kan dolaşımını arttırmak için birebir olan bir besindir. Aspirinle hemen hemen aynı etkileri gösterdikleri bilinmektedir.

GÖZLER İÇİN FAYDALI: Yapılan çalışma ve testlere göre beyne giden kan dolaşımını hızlandıran bitter çikolataların, retinaya da fayda sağlayacağı ve bu durumda göz sağlığına da önemli bir ölçüde etki edeceği biliniyor.

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