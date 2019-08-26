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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
26.08.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Bişektomi nedir? Yanak inceltme estetiği nasıl yapılır?

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Bişektomi nedir? Yanak inceltme estetiği nasıl yapılır?

Son zamanlarda estetik cerrahisinde uygulanmaya başlanan bişektomi yani yanak inceltme ameliyatı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaştı. Estetik operasyonla ağız çevresindeki mimikleri inceltmeye yardımcı olan ve genellikle Hollywood yıldızlarının tercih ettiği bişektomi popüler olmasıyla beraber internette araştırılmaya başlandı. Peki, bişektomi nedir? Bişektomi işlemi nasıl yapılır? İşte, yanak inceltme ameliyatı hakkında merak edilenler.

Ülkemizde son bir iki yıldır talep gören yanak inceltme ameliyatında, yanak bölgelerinde yağ dokularının alınması sağlanarak ince bir görünüm elde edilir. Özellikle kilolu olmadığı halde yanakları dolgun olan kişilerin başvurduğu bu yöntemin, uzmanlar ergenlik döneminin atlatıldıktan sonra yapılmasını tavsiye ediyor. işte, merak edilen bişektomi yöntemi ile ilgili bazı detaylar.

YANAK İNCELTME İŞLEMİ NEDİR?

Geçtiğimiz yaz başlayan ve bu yıl da popüler olan bir Hollywood yanağı sahibi olmak istiyorsanız, bişektomi ameliyatını bilmelisiniz. İnsanlar genellikle başkalarının da beğendiği insanları kendilerine model alırlar. Bu rol modellerin çoğu, oyuncular, sanatçılar, modeller veya medya, sosyal medya aracılığıyla fenomen olan insanlardır. Hollywood yanağı, aynı zamanda en beğenilen karakterlerin olduğu Hollywood filmlerindeki kadın karakterlerinden ilham alıyor. Hollywood filmlerinde kadın karakterler genellikle ince çizgiler, zayıf ama güçlü yüz ifadeleri ve gergin açıları olan alt çenelere sahiptir.

BİŞEKTOMİ CERRAHİSİ KİMLERE YAPILIR?

Bişektomi operasyonunda eski yöntemlerde yanak çizgilerini vurgulamak için yanak protezi veya dolgu maddeleri kullanılırdı. Bu yöntemle yüzün inceltilmesi mümkün değildi, aksine bazen abartılı ve pürüzlü bir görünüm kazandırabilirdi. Hollywood yanağında kullanılan yeni yöntem tamamen yanak odaklıdır ve istenen görüntü herhangi bir cerrahi iz bırakmadan kontrollü bir şekilde elde edilebilir. Ek olarak bu alandaki asimetri büyük ölçüde düzeltilebilir. Ameliyat tamamen ağız içinde ve genel veya lokal anestezi altında steril koşullar altında gerçekleştirilir. İşlem süresi her iki taraf için 45 dakikadır. Çok küçük bir kesi ile bu alanın dolumunu sağlayan yağ pedlerine erişilir ve işlem gerçekleştirilir. İstenen sonucu elde etmek için yağ dokusu ölçülü bir miktarda çıkarılır.

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