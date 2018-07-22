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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
22.07.2018 - 23:40, Son Güncelleme:

Bıldırcın yumurtasının faydaları neler?

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Bıldırcın yumurtasının faydaları neler?

Son zamanların gözde besini bıldırcın yumurtasının faydaları saymakla bitmiyor. Tüketmeye fazla alışık olmadığımız, tadından çok faydalarıyla anılan bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından daha faydalı olmasıyla biliniyor. Öksürük, astım gibi rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı sıra iştah açıcı etkisiyle anne ve babaların da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, bıldırcın yumurtasının faydaları neler?

Bıldırcın yumurtası, yabani bıldırcın kuşundan elde ediliyor. Tavuk yumurtasından daha küçük ve daha hafiftir ancak bu küçüklüğüne zıt olarak besin değeri tavuk yumurtasından çok daha fazladır. Tavuk yumurtasından beş kat daha fazla fosfor, sekiz kat daha fazla demir ve dokuz kat daha fazla protein içerir. İşte, bıldırcın yumurtasının faydaları hakkında bilmeniz gerekenler...

Vitamin Deposudur: Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından daha besleyici ve sağlıklıdır. Bıldırcın yumurtası, günlük olarak önerilen protein gereksiniminin %13’ünden fazlasını karşılar. Bıldırcın yumurtası, özellikle B vitaminleri bakımından zengin olup, günlük gereken B1 vitaminin % 140’ını karşılar.

Öksürüğü Geçirmekte Etkilidir: Bıldırcın yumurtası kısa sürede öksürükten kurtulmanızı sağlar. Özellikle astım ve bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisinde bilinen bir alerjiniz yok ise kullanılır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus yumurtanın organik olmasıdır.

Ölümcül Hastalık Riskini Azaltır: Vücudunuzdaki düşük potasyum oranı kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, felç ve sindirim bozuklukları yaşama riskini arttırır. Potasyum açısından zengin içeriği ile bıldırcın yumurtası sizi bu hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Kansızlığı Önler: Bıldırcın yumurtası demir bakımından da zengindir. Demir sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz oksijenin vücuttaki diğer organlara hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca demir kansızlığı da önler ve kan için yararlı olan potasyumu da içerir.

Bağışık Sistemini Güçlendirir: Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıklara daha çabuk yakalanmanıza sebep olur. Bıldırcın yumurtası vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek demir içeriği ile bıldırcın yumurtası aynı zamanda vücudunuzdaki hemoglobin seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

Taş Oluşumunu Engeller: Bıldırcın yumurtası böbrek, safra kesesi ve karaciğer sağlığınız için önemlidir. Mesane taşlarının oluşumunu önler ve parçalanmasında yardımcı olur.

Cinsel İsteği Arttırır: Bıldırcın yumurtası fosfor, proteinler ve vitaminler gibi pek çok önemli madde içerir. Bunlarda cinsel isteğinizi arttırır ve cinsel sağlığınızı olumlu yönde etkiler.

Çocukların Sağlıklı Büyümesinde Etkilidir: Çocuklarınızda daha sağlıklı bir büyüme için haftada en az bir adet yumurta tüketmeleri önemlidir.

Saç Kalitesini Arttırır: Bıldırcın yumurtası saçlarınızı daha parlak hale getirirken güçlenmesinde de önemli rol oynar. Uzun, güçlü ve parlak saçlar için bıldırcın yumurtası yemeyi ihmal etmeyin.

Cilt Bakımında Kullanılır: Cildin daha parlak görünmesi ve ten renginin eşitlenmesinde önemli rol oynayan bıldırcın yumurtası son dönemlerde cilt bakım ürünlerinin çoğunda bulunmaktadır. Direkt olarak cilde sürülebileceği gibi cilt bakımında kullanılan yağlar ile de karıştırıp uygulanabilir. Düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.

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