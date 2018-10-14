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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
14.10.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

Beyincik dejenerasyonu nedir?

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Beyincik dejenerasyonu nedir?

Beyincik dejenerasyonu nedir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Omurilik soğanında meydana gelen beyincik dejenerasyonu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, beyincik dejenerasyonu nedir? İşte, beyincik dejenerasyonu hastalığında yaşanan bazı durumlar.

Beyincik dejenerasyonu, beyincik denilen kısmın zarar görmesi ile görülen ve yavaş yavaş kasların işlevsizliği ile devam eden ölümcül bir hastalıktır. Beyincik dejenerasyonu omurilik soğanında meydana geldiğinden tıpta herhangi bir tedavisi bulunmamaktadır. Dejeneresyon tıp dilinde organların bozulması, işlevini yitirmesi anlamına gelmektedir.

BEYİNCİK JENERASYONU HASTALIĞINDA YAŞANAN BAZI DURUMLAR

. Vücutta titremelerin ortaya çıkması ve giderek artması

•Kaslarda ki gücün azalması ve kasları kullanma yetisini zamanla kaybetme

•Dokunma ve acı duyma hissinin azalması

•Karaciğer hastalıklarının meydana gelmesi ve bunun da şeker hastalığına sebep olması,

•Konuşmada güçlük çekme ve diksiyon bozukluklarının meydana gelmesi,

•Bacaklarda görülen rahatsızlıklar sonucu sendeleyerek yürüme ve zamanla yürüme yitisini kaybetme •Vücutta dengeyi sağlayamama sonucu sallanarak yürüme

•Görme, konuşma ve duyma problemlerinin ortaya çıkması •Kalp kaslarının zayılamasına bağlı olarak kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkması

OMURİLİK SOĞANIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Omurilik soğanı veya medulla oblongata, beyin sapının parçası olan, beyinle omurilik arasında yer alan bölge. Böylece beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Üstündeki ponstan sulcus pontobulbaris, altındaki omurilikten (medulla spinalis) foramen magnum ile ayrılır.

Beyne giren bütün sinirler omurilik soğanından geçer. Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezidir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi refleksleri kontrol eder. Ayrıca burada, kortikospinal yolun parçası olarak beynin sağ lobundan gelen motor sinirlerin çoğunluğu vücudun sol kısmına, sol lobundan gelen sinirler sağ kısmına gönderi

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