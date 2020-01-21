Beyin tümörü nedir? Beyin tümörü belirtileri nelerdir?

İyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılan beyin tümörü tedavisi geciktirildiğinde, hayati risk doğurabiliyor. Kol ve bacakta kuvvetsizlik, hafıza bozuklukları gibi belirtilere neden olan beyin tömörü tanısı bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans (MR) olarak yapılıyor. İşte, beyin tümörüyle ilgili merak edilenler.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR?

Beyin dokusu, zarları veya sinirlerden kaynaklanan, hücrelerin kontrolsüz olarak, aşırı çoğalmalarına bağlı oluşan kitlelere beyin veya sinir sistemi tümörü denir. Beyin tümörleri köken aldıkları hücrelerin türüne göre, derecesine göre, yerleşim yerlerine göre çeşitli olabilmektedir. Bazı beyin tümörleri yavaş büyüyen, düzgün sınırlı ve iyi huylu tümörlerkendiğerleri hızlı büyüyen, agresif seyirli, yaygın ve kötü huylu tümörlerdir.

Beyin tümörleri hangi yaşlarda görülür?

Beyin tümörleri yeni doğandan başlayarak her yaşta görülebilir. Ancak en sık erişkin yaş grubunda rastlanır. Her yıl 100 bin kişiden beş ila yedisinde beyin tümörü görülüyor.

Belirtileri nelerdir?

Bazı beyin tümörleri uzun süre belirti vermez veya çok az yakınmaya neden olur. Özellikle iyi huylu yavaş büyüyen kitleler ve doğumsal tümörlerde tanı konulması yıllarca gecikebilir, bazen de tesadüfen bulunur. Beyin tümörlerinde genel belirtiler iyi tanımlanmıştır. Baş ağrısı, kusma, görme azalması, çift görme, epilepsi nöbeti geçirme, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma, unutkanlık, konuşma bozuklukları, dengesizlik ve yürüme bozukluğu, hormonal dengesizlikler gibi.

Bazı beyin tümörleri uzun süre belirti vermez veya çok az yakınmaya neden olur. Özellikle iyi huylu yavaş büyüyen kitleler ve doğumsal tümörlerde tanı konulması yıllarca gecikebilir, bazen de tesadüfen bulunur. Beyin tümörlerinde genel belirtiler iyi tanımlanmıştır. Baş ağrısı, kusma, görme azalması, çift görme, epilepsi nöbeti geçirme, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma, unutkanlık, konuşma bozuklukları, dengesizlik ve yürüme bozukluğu, hormonal dengesizlikler gibi.

Beyin tümörleri kaç çeşittir?

Beyin tümörleri çok çeşitlidir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nün sinir sistemi tümörleri sınıflandırmasına göre, insan sinir sisteminde 7 ana grup altında 30’dan fazla farklı türde tümör görülebiliyor… Genel olarak kafatası içindeki tümörlerin hepsi beyin ve sinirle ilişkili dokulardan kaynaklanmaz. Bazıları beyin zarlarından, kan damarları ve diğer hücrelerden oluşabilir ya da vücuttaki başka kanserler kafatası içine yayılım yapabilirler.