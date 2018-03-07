Beyaz ve esmer şeker hakkındaki 5 gerçek

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Sürpriz! Esmer şeker, beyaz şekerden daha fazla işlenmiştir
Beyaz şeker az miktarda pekmezle kaplanarak esmer şeker haline getirilir; dolayısıyla rafine etme işlemi boyunca aynıdırlar. Ve ticari olarak çoğunlukla kahverengi paketlerde satılırlar. Ama aslında iki şeker şekli de, kimyasallara aynı derecede yakındır. Her ikisi de çoğunlukla sükroz (beyaz şeker % 99,9 sükroz iken esmer şeker % 96 sükroz) ve pekmez içerdikleri için, çay kaşığı başına 1 kalori daha fazla verirler. (Kaynak)
Vücutlarımız, beyaz şeker ile esmer şekeri aynı şekilde işler
Çay şekeri olarak bilinen sükroz, yarı glikoz ve yarı fruktoz olan bir disakkarittir. Vücudumuz normalde glikozu enerjiye dönüştürebilir; ancak glikoz fruktoza bağlandığında dönüştürülmesi daha zor olur. Sükroz az miktarda vitamin ya da besin içerir; bu nedenle sindirim sistemi bunu işlemez- şeker, glikoz ve fruktoza dönüştürülen ve kan dolaşımına absorbe edilen ince bağırsağın ilk kısmından geçer.
Şekerin içeriğinde bulunan fruktoz, karaciğer yağlanmasına neden olur
Glikoz, vücudumuzun her yerinde metabolize iken; fruktoz karaciğerde metabolize olur. Ve karaciğerin başa çıkması gereken çok fazla fruktoz olduğunda, bunları yağa dönüştürmeye başlar. Araştırmacılar, karaciğer yağlanmasını, yukarıda saydığımız obezite, kalp rahatsızlığı, hipertansiyon ve kanser gibi hastalıklara neden olduğunu söylüyorlar.
Beyaz şeker ile esmer şekerin kalorileri neredeyse aynıdır; hatta esmer şeker daha fazla kalori içerebilir
100 gram beyaz şekerde 396 kalori, 100 gram esmer şekerde ise 373 kalori vardır. Hatta esmer şekerin kristalleri daha küçük olduğu için, küp şeker üretiminde daha fazla sıkıştırılabilir ki bu da küp şeker formundaki esmer şekerin beyaz şekere göre daha fazla kalori içermesine neden olabilir.
Beyaz ve esmer şeker, şeker kamışı gibi doğal bir kaynaktan üretilse de bu "sağlıklı" oldukları anlamına gelmez!
Beyaz ve esmer şekerin, şeker kamışından üretildiği için "saf" olduğu doğru olsa da, koruyucular ve katkı maddeleri içerdiği için "sağlıklı" olduğunu söyleyemeyiz. Temelde aynı şey oldukları için de beyaz şekerden kaçınıp esmer şeker tüketmenin, kişiye hiçbir faydası yoktur. Bu nedenle esmer şekerin, daha sağlıklı bir seçim olduğunu düşünmeyin!
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