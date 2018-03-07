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Beyaz ve esmer şeker hakkındaki 5 gerçek

Herkesin bildiği gibi, rafine beyaz şeker tüketmek bizi olumsuz etkiliyor. Hatta beyaz şekerin vücutlarımız üzerindeki olumsuz etkisi, bugüne kadar yüzlerce araştırmanın konusu oldu. İşte bu çalışmaların tamamı, beyaz şeker tüketen insanlara ne olduğuyla ilgili oldukça kasvetli bir tablo çiziyor. Buna göre rafine beyaz şeker, obezite, kalp rahatsızlığı, hipertansiyon ve kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini arttırıyor ve hatta bazı bilim insanları beyaz şekerin gerçek anlamda bir "zehir" olduğunu söylüyor. Biz de beyaz şekerin bu kötü imajı nedeniyle, ondan uzak durmak için esmer şekere yöneliyoruz. Sonuçta esmer olan her şey daha az rafine ve daha az işlenmiş olduğu için daha sağlıklı, değil mi? Evet, bu söylediğimiz pirinç ve ekmek için geçerli; ama ne yazık ki şeker için değil!

Kaynak: Doğan Burda
07.03.2018 - 14:57 | Son Güncelleme :

Sürpriz! Esmer şeker, beyaz şekerden daha fazla işlenmiştir

Beyaz şeker az miktarda pekmezle kaplanarak esmer şeker haline getirilir; dolayısıyla rafine etme işlemi boyunca aynıdırlar. Ve ticari olarak çoğunlukla kahverengi paketlerde satılırlar. Ama aslında iki şeker şekli de, kimyasallara aynı derecede yakındır. Her ikisi de çoğunlukla sükroz (beyaz şeker % 99,9 sükroz iken esmer şeker % 96 sükroz) ve pekmez içerdikleri için, çay kaşığı başına 1 kalori daha fazla verirler. (Kaynak)

Beyaz ve esmer şeker hakkındaki 5 gerçek

Vücutlarımız, beyaz şeker ile esmer şekeri aynı şekilde işler

Çay şekeri olarak bilinen sükroz, yarı glikoz ve yarı fruktoz olan bir disakkarittir. Vücudumuz normalde glikozu enerjiye dönüştürebilir; ancak glikoz fruktoza bağlandığında dönüştürülmesi daha zor olur. Sükroz az miktarda vitamin ya da besin içerir; bu nedenle sindirim sistemi bunu işlemez- şeker, glikoz ve fruktoza dönüştürülen ve kan dolaşımına absorbe edilen ince bağırsağın ilk kısmından geçer.

Beyaz ve esmer şeker hakkındaki 5 gerçek

Şekerin içeriğinde bulunan fruktoz, karaciğer yağlanmasına neden olur

Glikoz, vücudumuzun her yerinde metabolize iken; fruktoz karaciğerde metabolize olur. Ve karaciğerin başa çıkması gereken çok fazla fruktoz olduğunda, bunları yağa dönüştürmeye başlar. Araştırmacılar, karaciğer yağlanmasını, yukarıda saydığımız obezite, kalp rahatsızlığı, hipertansiyon ve kanser gibi hastalıklara neden olduğunu söylüyorlar.

Beyaz ve esmer şeker hakkındaki 5 gerçek

Beyaz şeker ile esmer şekerin kalorileri neredeyse aynıdır; hatta esmer şeker daha fazla kalori içerebilir

100 gram beyaz şekerde 396 kalori, 100 gram esmer şekerde ise 373 kalori vardır. Hatta esmer şekerin kristalleri daha küçük olduğu için, küp şeker üretiminde daha fazla sıkıştırılabilir ki bu da küp şeker formundaki esmer şekerin beyaz şekere göre daha fazla kalori içermesine neden olabilir.

Beyaz ve esmer şeker hakkındaki 5 gerçek

Beyaz ve esmer şeker, şeker kamışı gibi doğal bir kaynaktan üretilse de bu "sağlıklı" oldukları anlamına gelmez!

Beyaz ve esmer şekerin, şeker kamışından üretildiği için "saf" olduğu doğru olsa da, koruyucular ve katkı maddeleri içerdiği için "sağlıklı" olduğunu söyleyemeyiz. Temelde aynı şey oldukları için de beyaz şekerden kaçınıp esmer şeker tüketmenin, kişiye hiçbir faydası yoktur. Bu nedenle esmer şekerin, daha sağlıklı bir seçim olduğunu düşünmeyin!

Etiketler: şekerin zararları
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