Beyaz parmak hastalığı (Raynaud Sendromu) nedir?
Raynaud Sendromu bir diğer adıyla beyaz parmak hastalığı, bir çeşit meslek hastalığıdır. Yoğun titreşimle çalışan elektrikli el aletleri kullanan makine operatörlerinde yaygın olarak görülen beyaz parmak hastalığı, ciddi sonuçlara neden olabilir. Peki, beyaz parmak hastalığı nedir?
Raynaud fenomeni ya da Raynaud olgusu, uzuvlarda oluşan bir kan dolaşım rahatsızlığıdır. Özellikle soğuğa karşı uzuvların hipotermi direnci düşüktür. Erken teşhis yapılmazsa ve başarılı bir tedavi uygulanmazsa, beyaz parmak hastalığı kangrene neden olabilir, hatta parmakların kesilmesi dahi söz konusu olabilir.
Damar hastalıklarına bağlı dolaşım bozukluğu veya damar tıkanıklığına bağlı olarak gelişebilmektedir.
Raynaud fenomeni genel hatlarıyla 2 kategoride değerlendirilebilinir:
1. Seviye: Ortam ısısına duyarlı parmak uçlarında soğuğa bağlı parmak uçlarında hissizlik soğuk ortamlarda el ve ayak parmakları beyaz ve mora çalan renk alırlar ve geçici uyuşmalar olur.
2. Seviye: İleri seviye kuru kangren, doku çürümesine sebep olabilecek düzeyde
OLASI SEBEPLERİ
Irsi damar hastalıkları ve özellikle sigara ve tütüne bağlı oluşan damar dolaşım hastalıkları en başta gelen sebeplerdendir bunun yanı sıra uzun süren kullanılan çeşitli ilaçların yan etkisiyle özellikle de kemoterapi sürecinde uygulanan ağır ilaçların uzuvlardaki kılcal damarlarda birikmesine bağlı olarak gelişebildiği de gözlemlenmiştir.
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