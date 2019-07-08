Beta virüsü nedir, bulaşıcı mı?
Genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda görülen beta virüsü tedavi edilmediği taktirde farenjite dönüşebiliyor. Beta mikrobu ve diğer tip mikropların yayılması özellikle öksürdükten, aksırdıktan sonra ve gıdalara temas etmeden önce el hijyeni kurallarına uyarak azaltılabilir. Peki, beta virüsü nedir, bulaşıcı mı?
Tıp dilindeki adı Streptococcus pyogenes olan Türkçe'deki adıyla beta virüsü, normalde insan florasında boğaz ve burunlarında bulunur. Ancak sayısı arttığında, bu bakteri farenjite yol açar. Deri enfeksiyonlarına da neden olur. Baş ve karın ağrısı, bulantı ve kusma bu semptomlara eşlik edebilir. Bazı hastalarda kızarıklık ve kaşıntı da görülebilir. Genellikle göğsün üst kısmında meydana gelen bu belirtiler kol ve bacaklara da yayılabilir.
Beta bulaşıcı mıdır?
Hastalık sırasında beta mikrobu bulaşıcıdır. Bazı çocuklar streptokok mikrobunun taşıyıcısı olabilirler. Boğaz kültürlerinde beta üremesine rağmen kendilerinde hiçbir hastalık belirtisi bulunmayan okul çağındaki taşıyıcı çocukların oranı %5-15´dir.
Beta mikrobu ve diğer tip mikropların yayılması özellikle öksürdükten, aksırdıktan sonra ve gıdalara temas etmeden önce el hijyeni kurallarına uyarak azaltılabilir.
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