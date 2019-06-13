Best of ASCO 2019’ için geri sayım başladı
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından düzenlenen “Best of ASCO” organizasyonunun bu yıl 10.’su yapılacak
Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin (ASCO) lisanslı organizasyonunda, kanser hastalığının teşhis ve tedavisindeki en yeni gelişme ve yaklaşımlar ele alınacak. 22 Haziran’daki etkinliğe İstanbul ev sahipliği yapacak. Dernek başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, kaleme aldığı “Best of ASCO 2019” davet yazısında “Bu etkinlikte, kanserin tanı ve tedavisinde yeni yöntemleri, ASCO 2019'a katılma fırsatı bulamayan meslektaşlarımızla paylaşma fırsatı bulacağız.” dedi.
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