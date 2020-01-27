Bel soğukluğu nedir? Bel soğukluğu hastalığı belirtileri neler?

Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olan bel soğukluğu genellikle cinsel organlar, idrar yolu, rektum veya boğazı etkiliyor. Öte yandan korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmak bu hastalıktan korunmak için oldukça önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor. İşte, bel soğukluğu hakkında merak edilen ayrıntılar...

Bel soğukluğu veya tıbbi ismi ile ‘Gonore’ cinsel yolla bulaşan ve hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi sağlık problemlerine neden olan bir hastalıktır. Bel soğukluğu hastalığı sıklıkla kişilerde belirti vermez. Eğer belirti verirse şikayetler genelde 1-30 gün sonra ortaya çıkar. Belsoğukluğu genellikle cinsel ilişkiden ortalama olarak 4-6 gün sonra belirti vermektedir. Bunlar:

- Cinsel organdan (erkekte penis ucundan, kadınlarda vajina içinden) gelen irin gibi sarımtırak ve kıvamlı sıvı akıntılar

- Pelvik İltihabi Hastalık: Pelvik iltihabi hastalık kadınlarda kısırlık nedenidir.

- Adet dışı kanama

- Kronik kasık ağrıları

- İdrar yapma esnasında ağrı, acı ve yanma hissi (sistit)

- Sık idrara çıkma (pollaküri)

- Boğaz ağrısı (farenjit) şeklindedir.

ERKEKLERİ NASIL ETKİLER?

Belsoğukluğu etkeni olan bakteri "farenjit" gibi boğaz enfeksiyonlarına da yol açabilmektedir. Bu durum özellikle oral seks ile bulaşmaktadır. Aynı zamanda konjuktivit (gözde konjuktiva iltihabı), proktit (makad iltihabı), prostatit (prostat iltihabı), üretrit (uretra iltihabı) ve orşit (testis iltihabı) da yapabilmektedir. Tedavi edilmediği zaman erkeklerde de kadınlardaki gibi kısırlık problemine neden olabilir.

KADINLARI NASIL ETKİLER?

Bel soğukluğu kadınlarda en fazla rahim ağzı iltihabı, idrar kanalı iltihabı ve boğaz enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Kadınlarda yoğun akıntı, adet düzensizlikleri ve ileri dönemlerde kısırlık gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kısırlık sorunu çoğunlukla bakterinin tüplere ulaşarak burada tahribat yapmasına bağlıdır.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bel soğukluğu, irinli vajinal akıntı, idrar yaparken yanma- sızlama veya kasık ağrısı gibi şikayetlerle gelen hastalarda yapılan jinekolojik muayene ve alınan kültür antibiogram testleri ile tanınabilir.