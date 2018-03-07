Bel ölçüsü nasıl ve nereden alınır? Bel ölçüsü alma yöntemi

Bel ölçülerini almak isteyen kişiler, ideal bel ölçüsü alma şeklini ve hangi şartlarda bel ölçüsü alınacağını sorguluyor. Yaptığınız bel ölçüsünden kesin ve doğru bir sonuç almak istiyorsanız uymanız gereken bazı kurallar var. İşte bel ölçüsü alma hakkında merak edilen her şey.

BEL ÖLÇÜSÜ NASIL ALINIR?

Bel ölçüsünün sabah açken alınması daha uygundur. Çünkü herhangi bir öğün sonrası bel ölçüsü midenin boş olmamasından dolayı daha yüksek değerler çıkacaktır. Doğru bel ölçüsü alırken midenin içeri çekilmemesi serbest bırakılması gerekir. Ölçüm yapılırken mezura göbek deliğinin altından geçmeli ve beli tam tur sarmalıdır. Ayrıca bel ölçüsü alırken düz bir zeminde durmalısınız.

İDEAL BEL ÖLÇÜLERİ

Erkek 94 cm ve altıKadın 80 cm ve altı