Behçet hastalığı nedir? Belirtileri neler?

Behçet hastalığı, tarihi “İpek Yolu” boyunca, Uzak Doğu’da Japonya ve Çin’den Akdeniz’e doğru uzanan ve Türkiye ve İran gibi ülkeleri de içine alan bir alanda yaşayanlarda daha sık görülen bir hastalıktır. İlk kez bir Türk Dermatolog tarafından tanımlanan hastalık bugünde en çok merak edilen ve araştırılan hastalıklardan biridir. Peki Behçet hastalığı nedir? Behçet Hastalığı nasıl tedavi edilir? Behçet hastalığı kimlerde görülür?

BEHÇET HASTALIĞI NEDİR?

Behçet Hastalığı ilk kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından 1937 yılında tanımlanmıştır. Hastalık herhangi bir yaşta görülmekle birlikte, ortalama başlangıç yaşı 20-30'dur. Çocukluk çağında da görülebilir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanır. Coğrafik dağılım olarak "İpek yolu" ülkelerinde ve bir İpek yolu ülkesi olan Türkiye'de sık görülmektedir.

Behçet Hastalığının gelişmesinde ailesel faktörler ve genetik yapı önemlidir. Hastalığa yatkınlık sağlayan bazı genler tespit edilmiştir. Bu genlerin varlığı, olmayanlarla karşılaştırıldığında şiddetli hastalık göstergesi olarak da kabul edilmektedir.

BEHÇET HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sık tekrarlayan ağız yaraları

Genital bölgede iz bırakarak iyileşen yaralar

Gözlerde görme kaybına yol açabilen tutulum Deri belirtileri

Vücutta sivilce benzeri lezyonlar, ağrılı deri altı bezeleri

Nörolojik belirtiler

Eklem ağrı ve şişlikleri

Büyük ve küçük damarlarda tıkanıklıklar

Akciğer, sindirim sistemi, böbrek tutulumları

Bu bulguların hemen hepsi aynı hastada görülmeyebilir, tüm hastalarda sistemlerin hepsi tutulmayabilir. Hastalığın seyri boyunca tüm bulguların ortaya çıkacağı gibi bir inanış yersizdir. Bu bulgu ve yakınmalardan birkaç tanesinin bir arada bulunması tanı için yeterlidir.

BEHÇET HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Tanı için kullanılan testlerden biri Paterji testidir. Yaşamsal önemi olan organ tutulumları olmadığı takdirde hastalığın gidişi iyidir. Ağız ve genital bölge yaraları için kullanılacak tedavi ile sorunsuz bir yaşam sürülebilmektedir. Ancak hayatı tehdit edici organ tutulumları olduğu takdirde, kullanılan ilaçların sayıları ve kullanma süreleri artacaktır.

BEHÇET HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Hastalığın kesin sebebi bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir

BEHÇET HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi hastaya göre ve tutulan organa göre düzenlenmektedir. Behçet hastalığında birçok klinik dalın işbirliğini gerekmektedir. Behçet hastalığında takip çok önemlidir. Hastalar mutlaka konusunda uzman hekimlerin kontrolünde olmalıdır. Bu şekilde özellikle hayati organ tutulumlarında erken müdahale ile hastalığın komplikasyonları büyük oranda önlenebilmektedir.