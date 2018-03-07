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Bebekten sonra kilo vermenin 6 yolu

Bebekten sonra kendinizi salmış gibi hissediyorsunuz ve o kadar yorgunluğun altına ciddi bir de detoks ve egzersiz planı altına girmekte zorlanıyorsunuz. Merak etmeyin bunu bütün yeni anneler yaşıyor. Ancak üzerinizdeki ağırlık sadece aldığınız kilolardan kaynaklanmıyor. Bunu bilin ve aşağıdaki temizlik ve hafifleme programına uyarak kendinizi rahatlatın.

Kaynak: Doğan Burda
07.03.2018 - 15:14 | Son Güncelleme :

Negatiflerden kurtulun

Kendinize karşı olumsuz düşüncelerden kurtulun. Ayrıca çevrenizde olumsuz konuşan insanlardan da kurtulun. Nereden baksanız bir 10 kilo vermiş gibi hissedeceksiniz. Çünkü bu insanlar hayatın her noktasında sizin için ağırlık yaparlar.

Dolaplarınızı yenileyin

Şimdiye kadar biriktirdiğiniz ne kadar kıyafetiniz varsa onlar tek tek ayırın ve vedalaşın. Mesela bir yıl içinde sadece bir kez giydiğiniz kıyafetleri artık dolabınızda saklamaktan vazgeçin. Sadece ihtiyacınız olanları bırakın ve diğerlerinden kurtulun.

Bebekten sonra kilo vermenin 6 yolu

Bağışlayın

Bazen bir özür bekleyerek tüm hayatımızı geçirebiliyoruz ve bunun verdiği sinir bozukluğuyla boğuşuyoruz. Bunun yerine affedin ve geride bırakın. Bu sizi çok daha hafiflemiş hissettirecektir. Böylece öfkeden kurtulur ve kendinizle birlikte yeni ailenize odaklanırsınız.

Bebekten sonra kilo vermenin 6 yolu

Egzersiz yapmayı karmaşıklaştırmayın

İnternette gezinirken gördüğünüz karmaşık egzersiz hareketlerine aldanıp kendinizi çıkamayacağınız bir yola sokmayın. Bildiğiniz ve işe yarar egzersiz programınızı uygulamaya devam edin. İlk aylarda hafif sporlar yapabileceğinizden yürüyüşlere çıkmayı ya da yoga yapmayı deneyebilirsiniz.

Bebekten sonra kilo vermenin 6 yolu

Sosyal medya temizliği yapın

Artık bilimsel olarak kanıtlandı ki sosyal medya gerçek bir depresyon nedeni. Eğer siz de kendi hayatınızdaki güzellikleri görmek yerine başkalarının hayatlarına daha fazla odaklanmaya başladıysanız ve kendinizi hiç tanımadığınız insanlarla karşılaştırmaya başladıysanız sosyal medya hesaplarında temizliğin vakti gelmiş demektir. Hem sinir bozucu hesaplardan kurtulun, hem de kendinize bir sınırlama getirin.

Bebekten sonra kilo vermenin 6 yolu

Hayır demeyi öğrenin

İşte gerçek bir ağırlık canavarı: Hayır kelimesi. Bunu söylemeyi öğrenin ki hayattaki her şey sizin üzerinize kalmasın ve ağırlığınız gün geçtikçe artmasın. Ne kadar hafiflediğinize inanamayacaksınız.

Etiketler: hamilelik kiloları , hamilelik kilolarını verme , zayıflama
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