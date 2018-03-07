Bebekten sonra kilo vermenin 6 yolu

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Negatiflerden kurtulun
Kendinize karşı olumsuz düşüncelerden kurtulun. Ayrıca çevrenizde olumsuz konuşan insanlardan da kurtulun. Nereden baksanız bir 10 kilo vermiş gibi hissedeceksiniz. Çünkü bu insanlar hayatın her noktasında sizin için ağırlık yaparlar.
Dolaplarınızı yenileyin
Şimdiye kadar biriktirdiğiniz ne kadar kıyafetiniz varsa onlar tek tek ayırın ve vedalaşın. Mesela bir yıl içinde sadece bir kez giydiğiniz kıyafetleri artık dolabınızda saklamaktan vazgeçin. Sadece ihtiyacınız olanları bırakın ve diğerlerinden kurtulun.
Bağışlayın
Bazen bir özür bekleyerek tüm hayatımızı geçirebiliyoruz ve bunun verdiği sinir bozukluğuyla boğuşuyoruz. Bunun yerine affedin ve geride bırakın. Bu sizi çok daha hafiflemiş hissettirecektir. Böylece öfkeden kurtulur ve kendinizle birlikte yeni ailenize odaklanırsınız.
Egzersiz yapmayı karmaşıklaştırmayın
İnternette gezinirken gördüğünüz karmaşık egzersiz hareketlerine aldanıp kendinizi çıkamayacağınız bir yola sokmayın. Bildiğiniz ve işe yarar egzersiz programınızı uygulamaya devam edin. İlk aylarda hafif sporlar yapabileceğinizden yürüyüşlere çıkmayı ya da yoga yapmayı deneyebilirsiniz.
Sosyal medya temizliği yapın
Artık bilimsel olarak kanıtlandı ki sosyal medya gerçek bir depresyon nedeni. Eğer siz de kendi hayatınızdaki güzellikleri görmek yerine başkalarının hayatlarına daha fazla odaklanmaya başladıysanız ve kendinizi hiç tanımadığınız insanlarla karşılaştırmaya başladıysanız sosyal medya hesaplarında temizliğin vakti gelmiş demektir. Hem sinir bozucu hesaplardan kurtulun, hem de kendinize bir sınırlama getirin.
Hayır demeyi öğrenin
İşte gerçek bir ağırlık canavarı: Hayır kelimesi. Bunu söylemeyi öğrenin ki hayattaki her şey sizin üzerinize kalmasın ve ağırlığınız gün geçtikçe artmasın. Ne kadar hafiflediğinize inanamayacaksınız.
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