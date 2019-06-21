Bebeklerin göz rengi ne zaman netleşir?
Yeni anne baba olan ebeveyler, yeni doğan bebek gelişimi ile ilgili konuları zaman zaman internetten merak edip araştırıyor. Bebeklerde göz rengi süreci de, bu konulardan birini oluşturuyor. Göz rengi genellikle yeni doğmuş bebeğin ilk aylarda renkli bir görünüm oluşturur ve bu renk durumu kalıcı değildir. Peki, bebeklerin göz rengi ne zaman netleşir, ne zaman belli olur? İşte, konuya dair merak edilen detaylar.
Bebeğin kime benzeyeceği, göz ve saç rengi hamilelik döneminden itibaren anne ve babaları heyecanlandıran başlıklar arasında yer alır. Hamileliğin belli bir haftasından sonra, bebeklerde göz gelişimi tamamlanmaya başlar. Göz renginde, kıvrımlı ön tabakadaki pigment miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterirken göz rengi ne olursa olsun arka tabakadaki pigment miktarı aynıdır. İşte, bebeklerde göz rengi gelişimi ile ilgili merak edilenler.
Göze giren ışık miktarını büyüyüp küçülerek ayarlayan, gözbebeğimizin etrafındaki renkli kısma “iris” denir. Yakından baktığımızda da görebileceğimiz gibi ön yüzü girintili çıkıntılı, katlanmış tabakalardan oluşur. Arka yüzey ise kadife gibi düz ve yoğun koyu pigmentlidir.
GÖZ RENGİ NASIL OLUŞUR?
Göz rengi, kıvrımlı ön tabakadaki pigment miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterirken göz rengi ne olursa olsun arka tabakadaki pigment miktarı aynıdır. Ön tabakadaki pigment miktarı çok ise göz kahverengi, az ise yeşil, pigment yok ise göz mavi renkli olur. Koyu renk tenli insanların vücutları daha fazla pigment ürettiğinden göz renkleri de koyu olur.
BEBEKLERİN GÖZ RENGİ NE ZAMAN DEĞİŞİR?
Göz renginin görme kalitesi ile ilgisi yoktur. Ancak albinolardaki gibi arka yüzeydeki pigment eksikliği görme kalitesini etkiler. Bazı bebeklerin doğumda pigment üretimleri yeterli miktarda olmayabilir, birkaç ay içinde pigment üretimi tamamlanır ve mavimsi gri renk kahverengiye dönebilir. Bu değişiklik genelde ilk altı ay içinde tamamlanır, sonrasında göz renginde değişiklik olmaz. Dolayısı ile açık renkli gözler ilk altı ayda değişip koyulaşabilirken, koyu renkli gözlerde pigmentte azalma olmayacağından renginde açılma da olmaz. Van kedileri gibi iki göz renginin farklı oluşu (heterokromi) nadir bir genetik durum olup, görme kapasitesini etkilemez.
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