Bebeklerin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı ayda anlaşılır?
Yakın zamanda bebek sahibi olacak çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında bebeklerin cinsiyeti geliyor. Heyecanla yavrularını kucaklarına alacağı günü bekleyen ebeveynler, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin hangi ayda belli olacağını internet üzerinden sıklıkla araştırıyor. Peki, bebeklerin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı ayda anlaşılır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin ne zaman öğrenileceği, şüphesiz ki bebek bekleyen çiftlerin en çok sabırsızlandığı konulardan biri. Anne ve babalar, gebeliğin ilk anlarından itibaren bebeklerinin kız ya da erkek olup olmadığını merakla sorguluyor. İşte, bebeklerde cinsiyetin belli olacağı dönemle ilgili merak edilen detaylar...
BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN ANLAŞILIR?
Erken gebelik haftasında cinsiyet belirlenmesi, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de ilgilidir. Yaklaşık 13-16. gebelik haftasında cinsiyet görülebilir. Özellikle erkek bebekler erken tanınabilir. Ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu vurguluyor.
Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebeğin cinsiyetinin anlaşılması çok mümkün değildir. Gebeliğin 12. haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason ile tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti gebeliğin 16. Haftasından sonra belli olmaktadır. Özellikle de 20. gebelik haftasından sonra bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.
BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bebeğin cinsiyet belirlenmesi için tıp dünyasında en yaygın kullanılan yöntemler vajinal ya da karın üstünden yapılan ultrasondur. Cinsiyet belirlemede kullanılan yöntemlerden % 100 kesin sonuç veren yöntem ise amniyon sıvısı incelemesidir. Bunun yanında kromozom incelemesi yöntemi de kesin sonuç verir.
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