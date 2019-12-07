Bebeklerde pişik nasıl geçer? Pişiğe ne iyi gelir?

Bazen bir bebeğin bezi ne sıklıkla değiştirilirse değiştirilsin pişik problemi görülebilir. Aynı şekilde poposu ne kadar dikkatli temizlenmiş olsa da bir bebeğin poposu kızarabilir. Hatta yaralar oluşabilir. Bebeklerde görülen pişik, çok yaygın bir cilt sorunu olma özelliği taşımaktadır. Durum böyle olunca pek çok kişi tarafından bebeklerde pişik nasıl geçer konusu büyük merak uyandırmaktadır Bununla birlikte pişiğe ne iyi gelir konusuyla alakalı olarak ciddi arayışlar söz konusu hale gelir.

Bebeklerde Pişik Nasıl Görünür?

Pişik zaman zaman bebeklerde son derece sıkıntı veren bir duruma dönüşebilmektedir. Bebeklerde pişik; uyluk, kalça ve genital bölgedeki derinin hassaslaşarak kızarması ve şişmesi şeklinde kendisini gösterir. Pişik sorunu yaşayan bebeğinin ilgili bölgelerindeki cilt üzerinde döküntüler de meydana gelebilmektedir. Pişik sorunu olan bebekler özellikle bez değişimi esnasında rahatsızlık duyar.

Neden Bebeklerde Pişik Sorunu Görülür?

Bebeklerde görülen pişik sorunun en önemli nedenleri arasında kaka ve idrar gelmektedir. Uzun süre idrar ve kakaya maruz kalan bebeğin son derece hassas olan cildi tahriş olur. Pişik problemi özellikle çok sık kaka yapan bebeklerde daha fazla görülür. Bunun nedeni ise kakanın, bebeklerin cildini idrardan daha fazla tahriş etmesidir. Ayrıca pişiğe sebep olan başka etkenlerin de varlığı söz konusu olabilmektedir. Bunlar;

- Bebeklerin ek gıda tüketmesi,

- Bakteri yahut mantar enfeksiyonu,

- Antibiyotik kullanımı,

- Sürtünme ve aşındırma,

Pişiğe Ne İyi Gelir?

Bebeklerde zaman zaman ciddi bir soruna dönüşen pişik ile mücadele oldukça önemli bir konudur. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Buna göre;

- Bebeğin cildini mümkün olduğunca temiz ve kuru tutmak,

- Pişik söz konusu iken bez bölgesini sabunla yıkamak,

- Pişik olan bebeğin poposunu mümkün olduğunca uzun süre havalandırmak,

- Her bez değişiminde pişik olan bölgeyi suyla iyice yıkamak,

- Parfümlü ıslak bezlerin kullanımından kaçınmak,

- Pişik sorunun çok kötü olduğu durumlarda şişeden ılık su püskürterek bebeğinin cildini temizlemek,

- Temiz bir bebek bezi bağlamadan önce bebeğinin poposunun havayla kurumasını sağlamak,

- Pişik sorunu geçinceye kadar daha büyük bez kullanmak,

- Plastik külot ve vücuda sımsıkı yapışan bez kılıflarının kullanımından kaçınmak,

- Pişik bölgeye pişik kremi veya merhem sürmek,

- Bebeğin pişik bölgesine talk pudrası sürmek.

Bebeklerde Pişik Nasıl Geçer?

Bebeklerde pişik sorununa çözüm için başvurulabilecek bazı bitkisel çözüm önerileri söz konusudur. Bunlar arasında karbonattan yumurta akına, yoğurttan adaçayına kadar uzanan pek çok seçenek söz konusudur. Ancak önerilen bitki ve ya gıda uygulamalarını denemeden önce bir doktora danışmalı önemlidir. Çünkü kulaktan dolma ve tıbbi bir karşılığı olmayan bilgilerle bebeğin sağlığı tehlikeye atılabilir.

Bebeklerdeki Pişik Konusunda Doktora Ne Zaman Danışılmalı?

Pişik zaman zaman bebeklerin huzurunu kaçıran ciddi bir soruna dönüşebilmektedir. Hatta bazen iyileşmek bilmeyen ciddi bir cilt sorununa da dönüşebilir. Bundan dolayı bebekteki pişik sorunu ile alakalı olarak bir doktora danışılmasının gerektiği durumlar olabilir. Buna göre;

- Bebekteki pişik sorununa ateş eşlik ediyorsa,

- Pişik olan bölgede su toplanması görülüyorsa,

- Pişik bölgesinde kan çıbanı, irin dolu bir yara gözlemleniyorsa,

- Evde uygulanan pişik tedavilerine rağmen 2-3 günde iyileşme söz konusu değilse,

- Bebek antibiyotik alıyorsa,

- Pişik olan bölge kıpkırmızı bir renkteyse ve etrafında kırmızı lekeler varsa (Mantar enfeksiyonu söz konusu olabilir.),

- Pişik, bez bölgesinin dışında kalan deride de kendini gösteriyorsa bebeğin mutlaka en kısa sürede bir doktora götürülmesi gerekir.