Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecini kolaylaştıran yöntemler
Bebeklerin diş çıkarma süreci ebeveynleri zaman zaman zorlayabiliyor. Bu süreç, bazen sancılı, huzursuz ve iştahsız günlere neden olabiliyor. Sağlıklı bebeklerde ilk süt dişi genellikle 6. ve 7. aylarda beliriyor. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecini kolaylaştıran yöntemler neler?
Her ne kadar çocuğun ilk çıkan dişinin kutlandığı bir geleneğe sahip olsak da diş çıkarma dönemi bazı ebeveynler için yıpratıcı olabiliyor. Her bebeğin gelişim dönemi farklı ilerlemektedir. Diş çıkarma dönemi de bu farklılığa dahildir. Bebeklerin bir kısmı rahat diş çıkarırken, bir kısmı da bu süreci oldukça huzursuz geçirir. Bazı bebekler diş çıkarma evresinde hiç bir belirti göstermezken, bazıları diş çıkarmak üzere olduklarına dair zorlayıcı işaretler verebiliyor. Öyle ki diş çıkaran bazı bebeklerde kilo kaybı, ateş ve ishal dahi görülebilir. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecini kolaylaştıran yöntemler neler?
DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ
Tükürük (salya) üretiminin artması,
Diş etinde kızarıklık ve şişlik,
Yanak ve çene bölgesinde kızarıklık,
Isırma, uykusuzluk, iştahsızlık, kulak çekiştirme, yanak kaşıma,
Bebeğinizin diş etleri kaşınıyor hatta canı da yanıyor olabilir, haliyle asabiyet, huzursuzluk kaçınılmaz oluyor.
Bebekler diş çıkarma döneminde hastalıklara daha yatkın olur, bu nedenle e ishal ve ateş gibi belirtiler gösterebilir.
DİŞ ÇIKARMA SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRAN YÖNTEMLER
Diş çıkarma döneminde ilk fark edilen belirti salya artışı olur. Bu da bebeğin ağız çevresi ve çenesinde kızarıklıkların oluşmasına yol açabilir. Böyle durumlarda bebeğin yüzü steril ve yumuşak bir bezle silinmeli, doğal içerikli ve nemlendiricili krem uygulanmalıdır. İşaret parmağına sarılacak bir gazlı bez ile bebeğin dişlerine hafifçe masaj yapılabilir.
Bebeğiniz huzursuzken ilgisini çekecek nesneler, yeni oyuncaklar, müzik-dans ve fazladan kaliteli zaman ağrılarını unutturabilir
Diş çıkarma sürecin bebeğe plastik ve boya maddesi içermeyen diş kaşıma aparatları verilmelidir. Ayrıca havuç gibi sert sebzeler de bebeğin diş kaşıntısını rahatlatabilir.
Bebeğin salyasının artması aynı zamanda sıvı kaybettiğinin de işaretçisidir. Kaybedilen sıvıyı telafi edebilmek için bebek daha sık aralıklarla emzirilmelidir.
Diş çıkaran bebeklerde yanaklarını kaşıması ve kulaklarını çekiştirmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bunun nedeni de dişetlerinde yaşanan ağrıların kulağa ve yanaklara etki etmesidir. Bu sıkıntının önüne geçebilmek için bebeğin yanak ve kulaklarına küçük dokunuşlarla masaj yapılmalıdır.
Tüm bu uygulamalara rağmen bebeğin ağrısı azaltılamıyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.
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