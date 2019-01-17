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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
17.01.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecini kolaylaştıran yöntemler

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Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecini kolaylaştıran yöntemler

Bebeklerin diş çıkarma süreci ebeveynleri zaman zaman zorlayabiliyor. Bu süreç, bazen sancılı, huzursuz ve iştahsız günlere neden olabiliyor. Sağlıklı bebeklerde ilk süt dişi genellikle 6. ve 7. aylarda beliriyor. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecini kolaylaştıran yöntemler neler?

Her ne kadar çocuğun ilk çıkan dişinin kutlandığı bir geleneğe sahip olsak da diş çıkarma dönemi bazı ebeveynler için yıpratıcı olabiliyor. Her bebeğin gelişim dönemi farklı ilerlemektedir. Diş çıkarma dönemi de bu farklılığa dahildir. Bebeklerin bir kısmı rahat diş çıkarırken, bir kısmı da bu süreci oldukça huzursuz geçirir. Bazı bebekler diş çıkarma evresinde hiç bir belirti göstermezken, bazıları diş çıkarmak üzere olduklarına dair zorlayıcı işaretler verebiliyor. Öyle ki diş çıkaran bazı bebeklerde kilo kaybı, ateş ve ishal dahi görülebilir. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecini kolaylaştıran yöntemler neler?

DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ

Tükürük (salya) üretiminin artması,
Diş etinde kızarıklık ve şişlik,
Yanak ve çene bölgesinde kızarıklık,
Isırma, uykusuzluk, iştahsızlık, kulak çekiştirme, yanak kaşıma,
Bebeğinizin diş etleri kaşınıyor hatta canı da yanıyor olabilir, haliyle asabiyet, huzursuzluk kaçınılmaz oluyor.
Bebekler diş çıkarma döneminde hastalıklara daha yatkın olur, bu nedenle e ishal ve ateş gibi belirtiler gösterebilir.

DİŞ ÇIKARMA SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRAN YÖNTEMLER

Diş çıkarma döneminde ilk fark edilen belirti salya artışı olur. Bu da bebeğin ağız çevresi ve çenesinde kızarıklıkların oluşmasına yol açabilir. Böyle durumlarda bebeğin yüzü steril ve yumuşak bir bezle silinmeli, doğal içerikli ve nemlendiricili krem uygulanmalıdır. İşaret parmağına sarılacak bir gazlı bez ile bebeğin dişlerine hafifçe masaj yapılabilir.
Bebeğiniz huzursuzken ilgisini çekecek nesneler, yeni oyuncaklar, müzik-dans ve fazladan kaliteli zaman ağrılarını unutturabilir

Diş çıkarma sürecin bebeğe plastik ve boya maddesi içermeyen diş kaşıma aparatları verilmelidir. Ayrıca havuç gibi sert sebzeler de bebeğin diş kaşıntısını rahatlatabilir.

Bebeğin salyasının artması aynı zamanda sıvı kaybettiğinin de işaretçisidir. Kaybedilen sıvıyı telafi edebilmek için bebek daha sık aralıklarla emzirilmelidir.

Diş çıkaran bebeklerde yanaklarını kaşıması ve kulaklarını çekiştirmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bunun nedeni de dişetlerinde yaşanan ağrıların kulağa ve yanaklara etki etmesidir. Bu sıkıntının önüne geçebilmek için bebeğin yanak ve kulaklarına küçük dokunuşlarla masaj yapılmalıdır.
Tüm bu uygulamalara rağmen bebeğin ağrısı azaltılamıyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

 

 

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