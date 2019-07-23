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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
23.07.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Bebekler ne zaman konuşmaya başlar?

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Bebekler ne zaman konuşmaya başlar?

Yeni doğan bebekler hakkında anne ve babaların en fazla araştırdığı konulardan birini de bebeklerin konuşmaya başladığı dönem oluşturuyor. Bebekler, genellikle belli ayda gelişim süresini tamamlayarak, ilk olarak sesler çıkarmaya daha sonra da, basit kelimeleri söyleyerek konuşmaya başlar. Peki, bebekler kaçıncı ayda konuşur? Bebekler ne zaman konuşmaya başlar? İşte, bebeklerde konuşma süresi ile ilgili bilgiler.

Yavrularını kucaklarına alan ebeveynler, onların kendileriyle sözlü iletişime geçeceği vakti sabırsızlıkla bekleyerek, bebek gelişi hakkında sık sık araştırma yapıyor. Bebeklerde, dil gelişimi süreci ve konuşmaya başlama yaşı da bireysel farklılıklar gösterilmektedir. Bebeklerin 0-2 aylık süreçte ihtiyaçlarını ağlayarak ya da jest-mimiklerini kullanarak ifade ettikleri hareketler bilinçsiz ve refleksiftir. İşte, bebeklerde konuşma süreci hakkında merak edilenler.

0-12 ay arası “Agulama dönemi”nde; özellikle dudak seslerini içeren ba-ba/ma-ma vb. gibi seslerin yanına sessiz harfler getirerek hece tekrarları yaparlar. Dudak sesleri dışında, da-da/de-de gibi ek sözcükler de kullanırlar ve yetişkin tepkilerine göre bu heceleri sıklaştırırlar. Amerikalı ünlü dil bilimci Chomsky'e göre, bebeklerin bu dönemde dünya dillerindeki seslerin tümünü çıkarma yetenekleri vardır, yani konuşmaları evrenseldir.

12-18 ay arası “Tek sözcük kullanımı dönemi"nde; bebeklerin alıcı dili iyi, ifade edici dili biraz daha sınırlıdır. Bu dönemde bebeklerin çıkardığı kelimeler genel de isimdir, az da olsa fiil veya zarf kullanabilir. İlk sözcükler temel ihtiyaçlardan kaynaklı ortaya çıkar; mama, su, ver, at vb. gibi. Ve yetişkinler tarafından pekiştirildikçe, bebek kelimeyi daha sık süreçlemeye başlar.

BEBEKLERDE AY AY KONUŞMA SÜRECİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

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