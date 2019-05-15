Bebekler ne zaman, kaç aylıkken konuşmaya başlar?
Çocuklarının gelişimini merak edenler ebeveynlerin en çok merak ettiği konuların başında konuşma süreci yer alıyor. Çocuklarının kendileriyle sözlü iletişim kuracağı günü heyecanla bekleyen anne-babalar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, bebekler ne zaman, kaç aylıkken konuşmaya başlar? Uzman Pedagog Zeynep Şimşek, bebeklerin konuşma süreçleri hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.
Bebeklerin kaç aylıkken konuşacağı ebeveynler için merak ve heyecan konusudur. Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi dil gelişimi süreci ve konuşmaya başlama yaşı da bireysel farklılıklar gösterir. Dil ediniminin akıcılık kazanması belli aşamalar gerektirir. Örneğin, bebekler 0-2 aylık süreçte ihtiyaçlarını ağlayarak ya da jest-mimiklerini kullanarak ifade ederler. Bu jestler, bilinçsiz ve refleksiftir. Ağlama, jest ve mimiklerle başlayan kendini ifade etme süreci, anlamlı sözcüklerle kendini ifade edebilen yetişkin konuşması olarak devam eder.
Bebeklerin konuşma süreci: 0-12 ay arası “agulama dönemi”, 12-18 ay arası “tek sözcük kullanımı dönemi", 18-24 ay arası “iki sözcüklü birleşimler dönemi”, 24-60 ay arası “İlk gramer konuşması dönemi” olmak üzere 4’e ayrılır.
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