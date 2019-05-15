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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
15.05.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Bebekler ne zaman, kaç aylıkken konuşmaya başlar?

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Bebekler ne zaman, kaç aylıkken konuşmaya başlar?

Çocuklarının gelişimini merak edenler ebeveynlerin en çok merak ettiği konuların başında konuşma süreci yer alıyor. Çocuklarının kendileriyle sözlü iletişim kuracağı günü heyecanla bekleyen anne-babalar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, bebekler ne zaman, kaç aylıkken konuşmaya başlar? Uzman Pedagog Zeynep Şimşek, bebeklerin konuşma süreçleri hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Bebeklerin kaç aylıkken konuşacağı ebeveynler için merak ve heyecan konusudur. Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi dil gelişimi süreci ve konuşmaya başlama yaşı da bireysel farklılıklar gösterir. Dil ediniminin akıcılık kazanması belli aşamalar gerektirir. Örneğin, bebekler 0-2 aylık süreçte ihtiyaçlarını ağlayarak ya da jest-mimiklerini kullanarak ifade ederler. Bu jestler, bilinçsiz ve refleksiftir. Ağlama, jest ve mimiklerle başlayan kendini ifade etme süreci, anlamlı sözcüklerle kendini ifade edebilen yetişkin konuşması olarak devam eder.

Bebeklerin konuşma süreci: 0-12 ay arası “agulama dönemi”, 12-18 ay arası “tek sözcük kullanımı dönemi", 18-24 ay arası “iki sözcüklü birleşimler dönemi”, 24-60 ay arası “İlk gramer konuşması dönemi” olmak üzere 4’e ayrılır.

BEBEKLERİN KONUŞMA SÜRECİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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