Bebekler ne zaman görmeye başlar? İşte ay ay görme gelişimi
Anne adayları ya da yeni ebeveyn olanlar bebek gelişimi ile ilgili bilgilere sahip olmak için sık sık araştırma yapıyor. Anne ve babaların bebeklerle ilgili en fazla merak ettiği konulardan birini de görme yetisi oluşturuyor. Yeni doğan bebekler, belli bir gelişim süresine geldiklerinde görme duyusunu tamamlamaya başlıyor. Peki, bebekler ne zaman görmeye başlar? İşte ay ay görme gelişimi...
Anne karnındayken bebeklerin ışığı ayırt ettikleri söylenir. Fakat buna gerçek anlamda “görme” demek mümkün değildir. Görme, göz ile çevredeki varlıkların renklerini ve şekillerini ayırt etmeye yarayan fizyolojik süreçtir. Peki, gerçek anlamda bebekler ne zaman görmeye başlarlar? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler.
BEBEKLERİN GÖRMESİ DOĞUMDAN HEMEN SONRA NASILDIR?
Bebekler karanlık ve aydınlığı ayırt etmelerine rağmen ilk 1 ay içinde duruma tam uyum sağlayamadıkları için uykuları düzenli değildir. İnsanlarda geceyi gündüzden ayırma işini aydınlığı karanlıktan ayıran hücreler yapar. Bebeklerde göz ile beyin arasındaki iletişim başlangıçta düzenli olmadığı için gecenin ortasında uyanabilirler. Ama bir süre sonra bu iletişim normal bir şekilde çalışmaya başlar ve bebeklerin uyku düzeni normale girer. Normalde bir bebeğin ilk birkaç haftada ışığa tepki vermesi, ilk 3 ayda göz göze gelmesi beklenir. Birkaç aylık bebekler net göremezler. Kendilerinden en fazla 50-100cm uzak mesafedeki kişileri ve cisimleri seçebilirler. Bu yaşta çevre görmeleri merkezi görmeden daha iyidir.
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