Bebekler ne zaman görmeye başlar? Görme duyusu ne zaman gelişiyor?
Yeni doğan bebeklerin ne zaman görmeye başladığı, evlat sahibi olan anne babaların gündemindeki konular arasında yer alıyor. Doğumdan belirli bir süre sonra gelişen görme yetisi, yeni doğan bebekler için en çok merak edilen hususlar arasında yer almaktadır. Peki, bebekler tam manasıyla ne zaman görmeye başlar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bebekler, doğumdan sonra ilk ışıkla beraber görme başlar. Anne karnındayken bebeklerin ışığı ayırt ettikleri bilinir ama buna gerçek anlamda “görme” demek mümkün değildir.
BEBEKLERİN GÖRMESİ DOĞUMDAN HEMEN SONRA NASILDIR?
Bebekler karanlık ve aydınlığı ayırt etmelerine rağmen ilk 1 ay içinde duruma tam uyum sağlayamadıkları için uykuları düzenli değildir. İnsanlarda geceyi gündüzden ayırma işini aydınlığı karanlıktan ayıran hücreler yapar. Bebeklerde göz ile beyin arasındaki iletişim başlangıçta düzenli olmadığı için gecenin ortasında uyanabilirler. Ama bir süre sonra bu iletişim normal bir şekilde çalışmaya başlar ve bebeklerin uyku düzeni normale girer. Normalde bir bebeğin ilk birkaç haftada ışığa tepki vermesi, ilk 3 ayda göz göze gelmesi beklenir. Birkaç aylık bebekler net göremezler. Kendilerinden en fazla 50-100cm uzak mesafedeki kişileri ve cisimleri seçebilirler. Bu yaşta çevre görmeleri merkezi görmeden daha iyidir.
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