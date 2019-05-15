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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
15.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Bebekler ne zaman görmeye başlar? Görme duyusu ne zaman gelişiyor?

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Bebekler ne zaman görmeye başlar? Görme duyusu ne zaman gelişiyor?

Yeni doğan bebeklerin ne zaman görmeye başladığı, evlat sahibi olan anne babaların gündemindeki konular arasında yer alıyor. Doğumdan belirli bir süre sonra gelişen görme yetisi, yeni doğan bebekler için en çok merak edilen hususlar arasında yer almaktadır. Peki, bebekler tam manasıyla ne zaman görmeye başlar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bebekler, doğumdan sonra ilk ışıkla beraber görme başlar. Anne karnındayken bebeklerin ışığı ayırt ettikleri bilinir ama buna gerçek anlamda “görme” demek mümkün değildir. 

BEBEKLERİN GÖRMESİ DOĞUMDAN HEMEN SONRA NASILDIR?

Bebekler karanlık ve aydınlığı ayırt etmelerine rağmen ilk 1 ay içinde duruma tam uyum sağlayamadıkları için uykuları düzenli değildir. İnsanlarda geceyi gündüzden ayırma işini aydınlığı karanlıktan ayıran hücreler yapar. Bebeklerde göz ile beyin arasındaki iletişim başlangıçta düzenli olmadığı için gecenin ortasında uyanabilirler. Ama bir süre sonra bu iletişim normal bir şekilde çalışmaya başlar ve bebeklerin uyku düzeni normale girer.  Normalde bir bebeğin ilk birkaç haftada ışığa tepki vermesi, ilk 3 ayda göz göze gelmesi beklenir. Birkaç aylık bebekler net göremezler. Kendilerinden en fazla 50-100cm uzak mesafedeki kişileri ve cisimleri seçebilirler. Bu yaşta çevre görmeleri merkezi görmeden daha iyidir.

BEBEKLERİN GÖRME VE DUYMA YETİSİ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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