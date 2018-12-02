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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
02.12.2018 - 20:50, Son Güncelleme:

Bebekler ne zaman emeklemeye başlar?

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Bebekler ne zaman emeklemeye başlar?

Bebekler ne zaman emeklemeye başlar sorusunun yanıtı, çocuk sahibi olmuş vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gelişim sürecinde olan birçok bebeğin hangi dönemlerde emeklemeye başlayacağı merak ediliyor. Peki, bebekler ne zaman emeklemeye başlar? İşte, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Avni Solgun'un konuyla ilgili verdiği bilgiler.

Bebeğinizin özellikle 9 aylıktan sonra kendi başına ayakta durmayı öğrenip yürümesi hem ebeveynler için hem de bebeğin kendisi için oldukça hızlı gelişen ve heyecan verici bir süreç. Bu andan itibaren iki yaşına kadar olan zamanda doğduğunda sadece refleksif hareketlere sahip olan bebek emekleme, yürüme, el ve ayak becerisini kazanarak kendi ihtiyaçlarının bir kısmını yapan ve yürüyen bir bireye dönüşür. Bu süreçlerde kazanılan bu becerilere ise motor gelişim denilir.

Motor gelişim, santral sinir sisteminde olgunlaşma ve öğrenme yoluyla gerçekleşir. Bebeğin motor fonksiyonları kontrol edebilmesi hem bedenin yeterli olgunluğa ulaşmasına hem de öğrenmeye bağlıdır. Yürüme, konuşma, bağırsaklarını ve idrar torbasını kontrol etme, elle tutma ve el kontrolü gibi beceriler temelde olgunlaşmaya dayalı motor becerilerdir. Bu olgunlaşma süreçlerini hızlandırma ya da geciktirmede çevresel koşullar da etkili olabiliyor.

Bebeklerin emeklemesi yürümeye geçiş öncesi bir alıştırmadır. Bebekler genelde yürüme öncesi emeklerler sonra yavaş yavaş yürümeye geçerler. Bazı bebeklerse hiç emeklemeden yürüyebilir. İki süreçte normal olarak kabul edilir. Bebekler genelde 6-9 aylık olduklarında emeklemeyi öğretmeye başlamak gerekir. Çünkü bebekler ortalama 6 aylık olduklarında emekleme belirtileri göstermeye başlayabilirler. Emekleme zamanı konusunda bebekten bebeğe farklılık olabilir. Bebekler 5-6 aylıkken öncelikle destekli oturmayı öğrenirler. 6-7 aylıktan itibaren desteksiz olarak kendi başına da oturabilirler. Daha sonra oturmayı öğrendikten sonra emeklemeye başlamak bebek için bir sonraki önemli aşamadır. Her bebeğin gelişiminin birbirinden farklı olabileceğini unutmamanız gerekir. Bazı bebekler diğerlerine göre daha hızlı gelişim gösterebilir. Bazıları ise biraz daha yavaş olabilir. Bazı bebekler diğer birçok bebeğin yaptığı şeyi yapmayabilir.

YÜRÜTEÇ KULLANMAK DOĞRU MU?

Bebeklerin emekleme ve yürüme sürecinde sıklıkla ailelerce yürüteç kullanımı gündeme geliyor. Aileler özellikle 4-7. aylar arasında, biraz da aile dostlarının da baskısıyla çocuklarına yürüteç alırlar ve kullandırırlar. Yürüteç, bebeğin bu dönemlerinde doğal sıralamada (refleksler dönemi, tam basamadığı çökme dönemi, tekrar ayakları üzerine bastığı istemli ayağa kalkma dönemi ve sıralama - yürüme dönemleri) duraklama ve kesintiye neden olur. Biz doktorlar olarak yürüteç kullanımını önermiyoruz. Bebeklerimize güvenli bir alan sağlayarak oyun oynaması, emeklemesi ve ayakta durma gibi hareketleri yapmasına destek olmak sağlıklı motor gelişimleri için daha iyi bir yol olacaktır.

Yürütecin bebek için zararları:

*Bebeklerin henüz kalça yapıları tam gelişmediğinden kalça kemiklerinde problemler doğurabilir. Skolyoz gibi omurga eğriliklerine neden olabilir.

*Yürüteç kullanırken bebekler genellikle parmak uçlarını kullanırlar. Kazanılan bu alışkanlık nedeniyle ilerleyen dönemlerde çocukta ayak parmak uçlarında yürüme görülebilir.

*Yürütece hakim olamayan çocuk kazalara da davetiye çıkartır. Yapılan çalışmalarda 1-2 yaş arası kafa travmalarının nedenleri arasında yüzde 90 oranında yürüteç kazaları tespit edilmiştir.

*Yürüteç nedeniyle bebek her istediği yere gidemez. Bu durum da bebeğin psikolojik durumunu olumsuz etkiler.

*Ayak yapısı daha hazır olmadan bastırıldığı için ayak deformiteleri oluşabilir.

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