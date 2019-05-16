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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
16.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Bebeğin kalp atışları ne zaman hangi haftada duyulur?

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Bebeğin kalp atışları ne zaman hangi haftada duyulur?

Bebeğin kalp atışları, hamilelik esnasında belirli bir hafta itibariyle duyulabilmektedir. Yalnızca belirli bir dönemde duyulabileceği için ebeveynlerin panik halinden uzak durması gereken konular arasında yer almaktadır. İşte, bebeğin kalp atışlarının ne zaman ve hangi dönemlerde duyulabileceğine dair bazı bilgiler

Hamilelik dönemlerinin belirli aşamalarında duyulabilen bebeğin kalp atışları, bazı gebeliklerde 5. hafta itibariyle duyulabilmektedir.

Hamilelik anne adayları için oldukça stresli bir dönemdir. Bu stresin en temel sebebi ise bebeğin sağlığı ve gelişimi ile ilgili duyulan endişedir. Özellikle hamile kalmak için uğraşan anne adayları için bu stres çok daha etkilidir. Bebeğin kalp atışlarının belirli bir dönemde duyulabileceği unutulmamalı ve anne adayı paniklememeli.

Her hamilelik kendine özgü dinamiklere sahip. Bazı anne hamileliklerde 5. haftadan sonra kalp atışlarının gözlemlenmesi mümkün.

Çevresinde daha önce hamilelik yaşamış kişilerden bebeğin kalp atışlarını çok daha erken duyduğuna ilişkin bilgiler alan anne adayları stres yapabilirler. Hamileliğin ilk trimesterinde yaşanan bu stresin hem anne adayı hem de bebek üzerinde oldukça olumsuz etkileri olduğu unutulmamalı. Özellikle hassas gebeliklerde bu stresin bebek üzerindeki olumsuz etkisinin daha çok olacağı ve gebeliğin riske girebileceği de göz önünde bulundurmalı.

Bebeğin kalp atışları hakkında tüm detaylar ve uzman görüşlerini okumak için aşağıdaki banda tıklayabilirsiniz.

Bebeğin kalp atışları ne zaman hangi haftada duyulur

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