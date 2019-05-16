Bebeğin kalp atışları ne zaman hangi haftada duyulur?
Bebeğin kalp atışları, hamilelik esnasında belirli bir hafta itibariyle duyulabilmektedir. Yalnızca belirli bir dönemde duyulabileceği için ebeveynlerin panik halinden uzak durması gereken konular arasında yer almaktadır. İşte, bebeğin kalp atışlarının ne zaman ve hangi dönemlerde duyulabileceğine dair bazı bilgiler
Hamilelik dönemlerinin belirli aşamalarında duyulabilen bebeğin kalp atışları, bazı gebeliklerde 5. hafta itibariyle duyulabilmektedir.
Hamilelik anne adayları için oldukça stresli bir dönemdir. Bu stresin en temel sebebi ise bebeğin sağlığı ve gelişimi ile ilgili duyulan endişedir. Özellikle hamile kalmak için uğraşan anne adayları için bu stres çok daha etkilidir. Bebeğin kalp atışlarının belirli bir dönemde duyulabileceği unutulmamalı ve anne adayı paniklememeli.
Her hamilelik kendine özgü dinamiklere sahip. Bazı anne hamileliklerde 5. haftadan sonra kalp atışlarının gözlemlenmesi mümkün.
Çevresinde daha önce hamilelik yaşamış kişilerden bebeğin kalp atışlarını çok daha erken duyduğuna ilişkin bilgiler alan anne adayları stres yapabilirler. Hamileliğin ilk trimesterinde yaşanan bu stresin hem anne adayı hem de bebek üzerinde oldukça olumsuz etkileri olduğu unutulmamalı. Özellikle hassas gebeliklerde bu stresin bebek üzerindeki olumsuz etkisinin daha çok olacağı ve gebeliğin riske girebileceği de göz önünde bulundurmalı.
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