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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
02.07.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

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Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Anne baba olmaya hazırlananlar, bebeklerinin cinsiyetini sabırsızlıkla beklerken, bir yandan da heyecanla konuya dair araştırma yapıyorlar. Günümüzde, ultrasonografi yöntemi ile anne karnında bebeğin cinsiyetinin tespit edilmesi gebelik haftasına bağlı olarak mümkün hale geldi. Peki, bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.

Yakın zamanda bebek sahibi olacak çiftler, sık sık internette bebek gelişimi ve bebek sağlığı ile ilgili başlıkları takip ediyor. Şüphesiz ki anne ve babaları en fazla heyecanlandıran başlıklardan birini de bebeklerin cinsiyeti tutuyor. Gebeliğin ilk anlarından itibaren yakında ailelerine katılacak olan bebeklerinin cinsiyetini ne zaman öğrenebileceklerini merak edenler, bu konuyla ilgili detayları sorguluyorlar. İşte, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin tespiti ile ilgili merak edilenler.

BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN ANLAŞILIR?

Erken gebelik haftasında cinsiyet belirlenmesi, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de ilgilidir. Yaklaşık 13-16. gebelik haftasında cinsiyet görülebilir. Özellikle erkek bebekler erken tanınabilir. Ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu vurguluyor.

Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebeğin cinsiyetinin anlaşılması çok mümkün değildir. Gebeliğin 12. haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason ile tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti gebeliğin 16. Haftasından sonra belli olmaktadır. Özellikle de 20. gebelik haftasından sonra bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.

BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bebeğin cinsiyet belirlenmesi için tıp dünyasında en yaygın kullanılan yöntemler vajinal ya da karın üstünden yapılan ultrasondur. Cinsiyet belirlemede kullanılan yöntemlerden % 100 kesin sonuç veren yöntem ise amniyon sıvısı incelemesidir. Bunun yanında kromozom incelemesi yöntemi de kesin sonuç verir.

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