Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

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Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler gebeliğin başladığı ilk andan beri bebeklerinin cinsiyetini merak etmeye başlıyor. Bebeğin cinsiyeti genetik olarak ilk andan beri belli olmasına rağmen bunun kesin olarak anlaşılması için yaklaşık 13 hafta beklemek gerekmektedir.
Ultrasonografi ile anne karnında bebeğin cinsiyetinin tespiti, gebelik haftasına bağlı olarak mümkündür. Erken gebelik haftasında cinsiyet belirlenmesi, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de ilgilidir. Yaklaşık 13-16. gebelik haftasında cinsiyet görülebilir. Özellikle erkek bebekler erken tanınabilir. Ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu vurguluyor.
Gebeliğin 12. Haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason ile tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti gebeliğin 16. Haftasından sonra belli olmaktadır. Özellikle de 20. Gebelik haftasından sonra bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.
BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL BELİRLENİR?
Bebeğin cinsiyet belirlenmesi için en yaygın kullanılan yöntemler vajinal ya da karın üstünden yapılan ultrasondur. Cinsiyet belirlemede en kesin, net sonuçlar ise anne karnından alınan amnion sıvısı ve kromozom incelemesi ile öğrenebilmektedir.
Acaba bebeğiniz kız mı olacak yoksa erkek mi? Bebeğinizin cinsiyetini merak ediyor ve heyecandan bekleyemiyor musunuz? O zaman bebeğinizin cinsiyetini öğreneceğiniz güne kadar cinsiyet belirleme testi ile merakınızı gidermeye çalışın. Ekşi yemeyi mi seviyorsunuz tatlı mı? Karnınız sivri mi yuvarlak mı? Kilonuzu üst bölgenize mi alıyorsunuz yoksa alta doğru mu? Doğruluğuna hala inananlar olsa da bu testin tamamen eğlence amaçlı olduğunu ve bilimsel bir değer taşımadığını unutmayın!
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