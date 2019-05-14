Bebeğin ateşi nasıl düşer? Uzman önerisi!

Bebeklerde ateş çoğunlukla farklı hastalıkların habercisi olduğu için dikkatli davranmak ve doktor yardımı almak büyük önem taşımaktadır. Ancak, tıbbi yardım alana kadar kısa vadede panik yapmadan bazı önlemler alınması önem arz etmektedir. İşte, bebeğin ateşi nasıl düşer sorusuna cevaben uzman önerileri

BEBEKLERDE ATEŞ NASIL DÜŞER?

Öncelikle telaşa kapılıp panik yapılmamalı, ateşli çocuğun üzerindeki kıyafetler çıkarılmalı ve oda ısısı düşürülmelidir.

Çocuğun yeterli sıvı tüketmesi sağlanmalı ve istirahat etmesine özen gösterilmelidir.

Ilık bir banyo yaptırma veya ılık suyla koltuk altı, kasıklar ile alna uygulanan geleneksel yaklaşım da yararlı olur. Ancak soğuk ve sirkeli suyla yapılan uygulamalar çocukta şok, solunum durması veya bilinç kaybı gibi zararlar verebildiği için kesinlikle bu uygulamalardan kaçınılması gerekir.

Çocuk soğuk içecekler ve yiyecekler tüketmemelidir. 38,5-39 derecelerde, ateş düşürücü fitiller veya parasetamol veya ibuprofen içeren ilaçlar kilosuna uygun olarak da kullanılabilir.

Yapılan uygulamalarla ateş düşürülemezse, doktora başvurmak gerekir. Ancak ateşin bir hastalık olmadığı, esas yapılması gerekenin ateşe neden olan hastalığın tedavisi olduğu unutulmamalıdır.

BEBEĞİN ATEŞİ İHMAL EDİLİRSE NASIL BİR DURUMLA KARŞILAŞILIR?

Bebeklerde ateş çoğu zaman basit enfeksiyonlardan kaynaklansa da, menenjit gibi ağır enfeksiyonların da habercisi olabilir. Bu sebeple ateş yüksekliği paniğe neden olmamalı, ancak önemsenmelidir. Bebeklerde ateş ihmal edilirse veya bebeklerde ateşin nedeni bulunmazsa, tanıda ve tedavide geç kalınıp kalıcı sorunlara sebep olabilir.



ATEŞLİ HAVALE NEDİR, KİMLERDE OLUR?

Ateşli havale genellikle 6 ay-5 yaş arası çocuklarda ateşin ani yükselmesiyle birlikte, özellikle ateşin yükselmeye başladığı dönemde bilinç kaybı, dişlerde kilitlenme, morarma, kol ve bacaklarda kasılma, gözlerinde kayma şeklinde ortaya çıkar. Ateşli havale 5-10 saniye ile birkaç dakika arasında sürebilen bir durumdur. Ateşli havalede genelde ailesel bir yatkınlık bulunur. Ateşli havale anne baba için endişe edici ve panik oluşturan zor bir durumdur. Havale geliştiğinde yapılması gereken şey, çocuğun başını yana doğru çevirip solunum yolunu açık tutmak ve sağlık kuruluşuna başvurmaktır. Ateşli havale çoğu zaman bir hasar bırakmaksızın iyileşebilir. Ancak hekim tarafından özellikle ilk havalede değerlendirme yapılması gerekir.