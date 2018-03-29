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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
29.03.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Bebeğe ne zaman su verilmeli? Kaç aylıkken su içirilmeli?

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Bebeğe ne zaman su verilmeli? Kaç aylıkken su içirilmeli?

Yeni anne olmuş kadınların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de bebeklere ne zaman su verileceğidir. Yeni doğan bebeğine ne zaman su verilmesi gerektiğini merak eden anneler bu konu hakkında tatmin edici cevaplar ve uzman görüşlerini araştırıyor. Peki, bebeklere ne zaman su içirilmeli? Yeni doğan bebeklere kaç aylıkken su verilmeli? Ne kadar su verilmeli?

Büyük bir heyecanla bekledikleri bebekleri dünyaya geldikten sonra onu en iyi şekilde büyütmek isteyen ebeveynler, merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Yeni doğan bebeklere su verilip verilmemesi konusu da anne ve babaların kafasını en çok karıştıran konulardan biri oldu. İşte bebeklere su içirilmesi hakkında merak edilen tüm detaylar...

BEBEĞE NE ZAMAN SU VERİLMELİ?

İnsan vücudu için oldukça hayati bir öneme sahip olan su elbette bebeklere için de gereklidir ancak bunun bir zamanı var. Çocuk sağlığı doktorları bu konuda, ilk 6 ayda bebeğin su bile verilmeden sadece anne sütüyle beslenmesi gerektiğini özellikle belirtiyor. Yani uzmanlar ilk 6 ay içinde bebeklere su verilmemesini tavsiye ediyor.

İlk 6 ay mama veya anne sütüne ilave olarak su verilmesi durumunda bebeğin susama hissi azalacağından bebek mama veya anne sütünü daha az alacak, bu da yetersiz enerji alımına bağlı büyüme geriliğine neden olacaktır.

Bebeklere düzenli olarak su verilmeye başlanacak dönem ise ek gıda tüketiminin gerçekleştiği dönemdir. Çünkü yenilen besinlerin miktarı artıp, kıvamı katılaştıkça bebeğin de sıvı ihtiyacı artacaktır. Bu noktada bebeğin sıvı ihtiyacını karşılamak için en sağlıklı yol sudur.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bebeğe verilecek olan suyun kalitesidir. Su, mutlaka temiz ve sağlıklı olmalıdır. Anne ve babalar bebeklerine içirecekleri suyu büyük bir titizlik ve özenle seçmelidir. Ayrıca bu dönemde verilen suyun da aşırı miktarda olmamasına dikkat edilmelidir.

BEBEĞE NE KADAR SU VERİLMELİ?

Bebeğin ihtiyaç duyduğu su miktarı yaşa göre değişir, kg başına ortalama 100-150 ml. arasındadır. Bebeğinizin yeterli sıvı alıp almadığını idrarını takip ederek anlayabilirsiniz. Bebeklik döneminde günde 5-6 ıslak bez, 2 yaştan sonra 4-5 kere idrar yapması bebeğinizin yeterli sıvı aldığının göstergesidir.

Bebeklere suyu sevdirmek için şekerli su veya su yerine meyve suyu vermekte çok büyük hatadır. Bu hata ileride bebeklerde çocukluk çağı obezitesi gibi sorunlara yol açabilir.

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