Bebeğe ne zaman su verilmeli? Kaç aylıkken su içirilmeli?
Yeni anne olmuş kadınların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de bebeklere ne zaman su verileceğidir. Yeni doğan bebeğine ne zaman su verilmesi gerektiğini merak eden anneler bu konu hakkında tatmin edici cevaplar ve uzman görüşlerini araştırıyor. Peki, bebeklere ne zaman su içirilmeli? Yeni doğan bebeklere kaç aylıkken su verilmeli? Ne kadar su verilmeli?
Büyük bir heyecanla bekledikleri bebekleri dünyaya geldikten sonra onu en iyi şekilde büyütmek isteyen ebeveynler, merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Yeni doğan bebeklere su verilip verilmemesi konusu da anne ve babaların kafasını en çok karıştıran konulardan biri oldu. İşte bebeklere su içirilmesi hakkında merak edilen tüm detaylar...
BEBEĞE NE ZAMAN SU VERİLMELİ?
İnsan vücudu için oldukça hayati bir öneme sahip olan su elbette bebeklere için de gereklidir ancak bunun bir zamanı var. Çocuk sağlığı doktorları bu konuda, ilk 6 ayda bebeğin su bile verilmeden sadece anne sütüyle beslenmesi gerektiğini özellikle belirtiyor. Yani uzmanlar ilk 6 ay içinde bebeklere su verilmemesini tavsiye ediyor.
İlk 6 ay mama veya anne sütüne ilave olarak su verilmesi durumunda bebeğin susama hissi azalacağından bebek mama veya anne sütünü daha az alacak, bu da yetersiz enerji alımına bağlı büyüme geriliğine neden olacaktır.
Bebeklere düzenli olarak su verilmeye başlanacak dönem ise ek gıda tüketiminin gerçekleştiği dönemdir. Çünkü yenilen besinlerin miktarı artıp, kıvamı katılaştıkça bebeğin de sıvı ihtiyacı artacaktır. Bu noktada bebeğin sıvı ihtiyacını karşılamak için en sağlıklı yol sudur.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bebeğe verilecek olan suyun kalitesidir. Su, mutlaka temiz ve sağlıklı olmalıdır. Anne ve babalar bebeklerine içirecekleri suyu büyük bir titizlik ve özenle seçmelidir. Ayrıca bu dönemde verilen suyun da aşırı miktarda olmamasına dikkat edilmelidir.
BEBEĞE NE KADAR SU VERİLMELİ?
Bebeğin ihtiyaç duyduğu su miktarı yaşa göre değişir, kg başına ortalama 100-150 ml. arasındadır. Bebeğinizin yeterli sıvı alıp almadığını idrarını takip ederek anlayabilirsiniz. Bebeklik döneminde günde 5-6 ıslak bez, 2 yaştan sonra 4-5 kere idrar yapması bebeğinizin yeterli sıvı aldığının göstergesidir.
Bebeklere suyu sevdirmek için şekerli su veya su yerine meyve suyu vermekte çok büyük hatadır. Bu hata ileride bebeklerde çocukluk çağı obezitesi gibi sorunlara yol açabilir.
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