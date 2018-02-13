Başka bir doktoru daha görmeniz gerektiğini gösteren 4 işaret

Teşhis koyulamadı

Doktora hastalığınızın ne olduğunu bilmek ve tedavi olmak için gidiyorsunuz. Ancak doktorunuz belli bir teşhisten söz etmedi. Sizi belirsiz bir yerde bıraktı, kafanızdaki soru işaretlerini gidermedi. Halbuki doktorunuz, rahatsızlığınızı tanımlayamamış olsa dahi en azından olasılıklar ya da muhtemel sebepler üzerinde size bilgi vermelidir. Eğer bunu yapmadıysa bu kabul edilemez bir durumdur ve başka bir doktorla görüşmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

Kafanızda soru işaretleri bulunuyor

Doktorların en çok kızdığı şey, Google hayatımıza girdiğinden beri herkesin doktor olması. Ancak bu yine de onların haklı olduğu anlamına gelmiyor. Doktora gittiniz ancak söyledikleri kendi araştırmanız ile uyuşmuyor. Bir teşhisle karşılaştığınızda bu önceden yaptığınız araştırmayla uyumlu değilse doktorunuza bunu sormaktan ve teşhisi sorgulamaktan çekinmeyin. Çünkü önemli olan hasta olarak öncelikle sizin nasıl hissettiğiniz. Semptomlarınız saygın sağlık sitelerindeki tanımlarla uyumlu değilse ve endişeleriniz devam ediyorsa bunu doktorunuzla paylaşın.

Tek bir tedavi yöntemi sunuluyor

Bazı hastalıklar için tek bir tedavi yöntemi bulunabilir. Doktorunuz da hastalığınız için size olası tek bir tedavi yönteminden bahsediyor. Ancak unutmayın ki hemen her vakada birden fazla tedavi seçeneği vardır. Üstelik bazen söz konusu bu tedavi şekillerinden hangisinin seçileceği hayati derecede önemlidir. Doktorunuz tedavinize başlamadan önce tüm bu seçenekler hakkında sizi bilgilendirmeli, eksilerini ve artılarını söylemeli ve sizin de görüşünüz, isteğiniz doğrultusunda tedaviye başlamalıdır.

İçgüdülerinize güvenin

Doktorluk son derece saygın bir meslek, buna inanıyor ve bu mesleğe saygı duyuyorsunuz. Ancak belki de sadece doktorunuza güvenmiyorsunuz. Eğer doktorunuzun sizi ciddiye aldığını düşünmüyorsanız ya da yetkisi konusunda herhangi bir şüpheniz varsa başka bir uzman bulun. Bu konuda bedeninizi ve içgüdülerinizi takip edin. İkinci bir görüş almak sizi hiç bir zaman üzmez, tam tersine yeni fikirler duymanızı sağlar.