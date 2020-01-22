Baş dönmesi neden olur? Baş dönmesi sebepleri

Baş dönmesi, kişinin uzaydaki konumunu algılayamaması ve dengesini kaybetmesi. Baş dönmeleri çok çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Büyük bir kısmı tıbbi nedenlerle meydana gelirken kendi ekseni etrafında bir süre dönmek gibi oryantasyonu bozucu suni nedenlerle de baş dönmesi tetiklenebilir. Bazen düşme hissi veya sersemleme ile birlikte görülebilir. Baş dönmesine yol açan sorun, beyincik, beyin sapı, sekizinci sinirde olabilir. Peki, baş dönmesi neden olur? İşte baş dönmesi sebepleri...

MENİERE HASTALIĞI

Meniere bağlı baş dönmeleri ani baş dönmeleridir. Birkaç saatten bir kaç güne kadar sürebilir. Genellikle 24 saatte yavaş yavaş ve kademeli olarak gelişir. Baş dönmesine bulantı ve kusma da eşlik eder. Kulak çınlaması, kulakta basınç ve dolgunluk hissi de olabilir.



VERTİGO



Vertigo, vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesidir. Belirtileri; baş dönmesi, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, midede bulantı ve bayıltıdır

Tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri vertigo kapsamında değildir. Vertigo ile kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesidir. Korkuya bağlı baş dönmesi de vertigo kapsamında yer alır.

İLTİHABİ NEDENLER

Sekizinci kafa sinirinin iltihabi sorunlarından kaynaklanan baş dönmelerine de sık rastlanır. Bu hastalık daha çok gençlerde görülmektedir. Hastalığın başlangıcı çok gürültülü ve can sıkıcıdır. Sonraları atakların sıklığı ve şiddeti azalır, belirtileri hafifler.

GENÇLERDE DE GÖRÜLÜR

Baş ve boyun hareketlerine bağlı olarak da baş dönmeleri görülebilir. Pozisyona bağlı tehlikesiz bir baş dönmesi olarak bilinir. Özellikle bir kulağımızın üzerine yattğımızda veya başımızı geriye doğru eğdiğimizde başımız dönüyorsa bu sorundan kuşkulanmalıyız. Bu tür baş dönmelerinde bulantı, kusma, kulak çınlaması gibi belirtiler pek görülmez.

VİRÜS ENFEKSİYONU

"Herpes virüsü enfeksiyonu" sonucu oluşan sinir iltihabı da baş dönmesine yol açabilr. Vücut enfeksiyonu ile ilişkili sinir iltihaplarında, dayanılmaz, zor bir kulak ağrısı, ani başlangıçlı bir işitme kaybı ve birden yüz felci de oluşabilmektedir. Baş dönmesinin nedeni bazen de kan basıncını ayarlayan sistemlerin arızalanmasıdır. Özellikle aniden ayağa kalktığınızda başınız dönüyorsa, sorununuzun iç kulak, beyincik, beyin sapı bölgeniz ile değil, kan basıncınızı ayarlayan sistemleriniz ile ilişkili olması muhtemeldir.

YÜKSEK TANSİYON



Hipertansiyon hastalarının sıklıkla yaşadığı durumlardan biri baş dönmesidir. Tansiyon normale döndüğünde bu belirtiler de tamamen ortadan kalkar.



BAZI İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ



Prospektüslerin yan etkiler kısmında ''baş dönmesi'' uyarısına sıklıkla rastlanmaktadır. Bazı ilaçlar sürekli olarak kullanıldığında geçici baş dönmelerine neden olur.