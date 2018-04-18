Baş ağrısına neler iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısı pek çok kişinin zaman zaman yaşadığı sorunlardan biri. Günlük işlerde konsantre sorunlarına neden olan ve birden fazla nedeni olabilen baş ağrısını geçirmek için ilk tercih genellikle hap kullanmak oluyor. İşte, baş ağrısı hakkında merak edilen ayrıntılar...

Baş ağrıları bazen ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Yüksek tansiyon, inme, beyin tümörü, karbon monoksit zehirlenmesi, enfeksiyonlar ve sarsıntı baş ağrılarının nedenlerinden bir kaçı. Bu noktada ne zaman harekete geçeceğini bilmek önemlidir. Eğer baş ağrıları çok sıklıkla yaşanıyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır ancak bazen yoğun veya fazla uyku ya da aşırı strese bağlı olarak ağrılar yaşanabiliyor.

• Düzenli uyku: Her gün belirli zamanlarda uyuyup uyanmalısınız. Hafta sonları çok fazla, hafta içi ise çok az uyumak sakıncalıdır. Çoğu erişkin için gece ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaklaşık 6-8 saattir. Uykudan baş ağrısı ile uyanmak olası bir uyku bozukluğunun göstergesidir.

• Düzenli beslenme: Kan şekerinin düşmesi, baş ağrısını tetikleyebilir. Günde üç kez, düzenli aralıklarla, protein, meyve, sebze ve karbonhidrat içeren öğünler tüketilmelidir. Çok fazla şeker, kan şekerinin hızlı yükselmesine ve bu da tekrar hızlı düşmesine yol açar; sonuç olarak baş ağrısını tetikleyebilir.

• Yeterli ölçüde rutin egzersiz: Haftada 3- 5 kez yapılan yeterli ölçüde egzersiz, stresinizin azalmasına ve bedensel olarak formda kalınmasına yardım edecektir. Aşırı veya düzenli yapılmayan egzersiz ise baş ağrılarını tetikleyebilmektedir.

• Bol miktarda sıvı tüketmek: Normal bir erişkin gün içerisinde bol miktarda su içmelidir. Dehidratasyon yani vücudun susuz kalması, baş ağrısına neden olabilmektedir.

• Kafein, alkol ve ilaç alımını sınırlandırmak: Kafein uyarıcı bir maddedir ve kullanan kişilerde kafein yoksunluğu baş ağrısına neden olabilir. Kafeinin kaynağı genellikle kahve, çay, asitli içecekler ve kafein içeren ağrı kesicilerdir. Baş ağrısı için kullanılan herhangi bir ilaç, çok uzun sure ve sık alındığında baş ağrısı ortaya çıkabilir. Haftada 1-2 defa ağrı kesici kullanmak sakıncalı olmayabilir. Ancak sürekli olarak, haftada üç günden fazla bu ilaçların kullanılması baş ağrısına yol açar.

• Stresi azaltmak: Stres, baş ağrısında bir artışa yol açabilir. Gevşeme, nefes egzersizi, meditasyon ve stres yönetimi kullanılabilecek yöntemlerdir.

• Depresyon tedavisi: Kişinin sıklıkla depresif bir duygu durumunda olduğu görülüyorsa uzman yardımı alması baş ağrısının etkin bir şekilde tedavi edilmesi için önemlidir.