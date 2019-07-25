Bamya yemeği nasıl yapılır? Bamyanın faydaları neler?
Yaz mevsimi sebzelerinden bamya, her ne kadar pek çok kişi tarafından sevilmese de vücudumuza sağlayacağı pek çok faydasıyla adından söz ettiriyor. Mide ve sindirime doğal ilaç olan bamyanın tohumları da şifa kaynağı. Peki, bamyanın diğer faydaları neler? Bamya yemeği nasıl yapılıyor?
Türkiye'de özellikle, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişen bamya, yaş ve kuru olarak tüketilebilir. Tazeyken toplanmalı ve tüketilmelidir, çünkü olgunlaştıkça kartlaşır. Bamyanın kurutulması, çiçek açar açmaz toplanıp ipe dizilerek güneş altında bekletilmesi ile olur. Bamya, çok değişik mutfaklarda kendine yer bulur. Bunlar arasında Akdeniz ülkeleri, Hindistan, Japonya ve Amerika'nın güney eyaletleri sayılabilir. Bamyanın yapılış şekli de ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'de ve genel olarak Akdeniz ülkelerinde sebze yemeği olarak ya da etli tüketilen bamya, Türkiye'de çok tercih edilmese de kızartılarak da tüketilmektedir.
BAMYANIN FAYDALARI
Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak sindirim sistemine yardımcı olur. Güçlü antioksidan özelliğiyle vücutta oluşan ödemleri idrar yoluyla yardımcı olur.
Bamya, üst solunum yolları hastalığına yakalanmamak için de sıklıkla tüketilmesi gereken sebzelerdendir.
Lif oranı yüksek bir besin olan bamya, idrar söktürücüdür ve kabızlığı gidermekte faydalıdır.
Mineraller açısından da zengin bir sebze olan bamya, halsizliğe iyi gelir. Çiçekleri ezilip kaynatılarak suyu içilirse göğsü rahatlatır ve yumuşatır.
Zeytinyağlı Bamya Yemeği
Malzemeler
1 kesme şeker
Yarım limon suyu
1 orta boy kuru soğan
1 büyük domates
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Yeteri kadar tuz
Bir paket dondurulmuş bamya (Taze bamya da kullanabilirsiniz.)
Hazırlanışı
Rendelenmiş soğanı ve küp doğranmış domatesi 4 dakika kadar zeytinyağında kavurun. Üzerine dondurulmuş bamyayı buzu çözülmeden koyun. Yarım litre kaynamakta olan su ilave edip, 40 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Bu arada şekerini ve limon suyunu da ilave edin. Suyu çekilmiş vaziyette tencerede soğumaya bırakın. Bamyaların ezilmemesi için mümkün olduğunca karıştırmayın ve servis tabağına alırken spatula kullanın.
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