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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
18.04.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Balık yağının (omega 3) faydaları neler?

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Balık yağının (omega 3) faydaları neler?

Balık yağı, tavsiye edilen miktarda balık yemeyen, ancak omega-3 yağ asitlerinin faydasına ihtiyaç duyanlar tarafından yaygın olarak tüketiliyor. Yapılan araştırmalar balık yağının faydaları üzerine önemli tespitleri ortaya koyuyor. İşte zihin ve kemik gelişimine katkı sağlayan balık yağının faydaları!

En yaygın olarak kullanılan besin takviyelerinden biri olan balık yağı, balık dokusundan elde edilen yağ ve katı yağdan oluşur. Uskumru, ringa balığı, sardalye, albacore ton balığı ve somon en yüksek omega-3 yağ içeriğine sahip olduğu bilinmektedir. Bu omega-3'ler sağlığa pek çok fayda sağlar.

KALP SAĞLIĞINA KATKISI

Dünyadaki en önemli ölüm nedeni olarak kalp hastalığı ciddi bir endişe kaynağıdır. Birçok çalışma, daha fazla balık tüketenlerin daha düşük kalp hastalığı oranlarına sahip olduklarını göstermiştir. Yeterli miktarda tüketilen balık yağı, "iyi" kolesterol seviyelerini artırabilir, kan basıncını düşürür, plakları plaklardan çıkartabilir ve anormal kalp ritmindeki ölümcül olayları azaltabilir. Amerikan Kalp Derneği, kalp krizinden veya kalp krizinin gelecekteki atak riskini azaltmasından şikayetçiyseniz, düzenli diyetinize balık yağı eklemenizi önerir.

OBEZİTEYİ AZALTIR

Hafif bir egzersizle birlikte, balık yağlarının sağlıklı bir diyete eklenmesi, dünyanın büyük bir kısmını rahatsız eden tehlikeli bir salgın olan obeziteyi azalttığı gösterilmiştir. Göbek yağı, kritik organlarınızı çevreler ve hastalıklarına, hastalığına veya tam başarısızlığa neden olan işlevlerini engelleyebilir.

GENEL GÖZ SAĞLIĞINA FAYDASI

Çalışmalar, yeterli omega-3'leri almayanların, göz hastalıklarının riskini artırdığını göstermiştir. Balık yağları, göz yaşlanmasında doğal olarak zayıflamaya başlayan göz yapılarında çok önemli bir rol oynar.
Genel göz sağlığını iyileştirebilir.

CİLDİN KURUMASINI ENGELLER

Aşırı güneşe maruz kalma ve yaşlanma gibi bazı etkenler vücudu çok fazla neme neden olabilir ve bu da kuru, pul pul dökülmesine neden olur. Bazı araştırmalar, balık yağı takviyelerinin üst düzey nemlendiricilerin uygulanmasından daha verimli olmasını sağladığını göstermiştir.

HASTALIKLARA KARŞI SAVAŞI KOLAYLAŞTIRIR

Bir anti-inflamatuar ajan olarak davranır Enflamasyon bağışıklık sisteminizin işgalcilerle savaşma biçimidir. Bununla birlikte, bazen obezite, depresyon, romatoid artrit, eklem ağrısı ve sertlik, kalp hastalığı ve diyabet gibi durumlara bağlı olarak gereksiz bir aşırı hızda gider. Balık yağları, bu hastalıkların semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

ZİHİNSEL BOZUKLUKLARI TEDAVİ GÜCÜ

Beyninizin çoğu, omega-3 yağ asitlerinden oluşur ve bu da normal beyin fonksiyonları için çok önemlidir. Bu yağ asitleri bakımından zengin balık yağlarının sadece beyin fonksiyonlarını ve hafızayı iyileştirmediği gösterilmiştir: Alzheimer Hastalığı gelişme riskini de azalttığı düşünülmektedir.

 

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